Geniálny kúsok Schicka prepísal históriu šampionátov: Strela nebola vôbec náhodná

Dal gól, ktorý Čechom závidí celý svet!

Útočník Patrik Schick (25) predviedol v zápase proti Škótsku (2:0) geniálny kúsok. Hoci sa turnaj len rozbehol, už teraz je top kandidátom na najkrajší gól európskeho šampionátu. Nielen to. Vstúpil do histórie ako gól, ktorý padol z najväčšej diaľky na ME od roku 1980, kedy sa vzdialenosť začala elektronicky merať.

Schick načal a aj dorazil hrdých Škótov. V 52. minúte sa dostal v strede ihriska k odrazenej lopte a zo 49,7 metra ju vysokým oblúkom poslal do prázdnej bránky. David Marshall bol na výlete pred vlastnou šestnástkou a už mu nepomohol ani zúfalý šprint do bránky.

„Už v priebehu zápasu som si všimol, že brankár chodí ďaleko dopredu. Keď sa lopta ku mne odrazila, periférne som sa pozrel a zasa bol von z bránky. Tak som to tam praskol,“ opísal strelec nádherného gólu pre uefa.com. „Zapadlo to do siete najlepšie, ako mohlo. V tej chvíli to bola obrovská eufória. Utekal som oslavovať s našimi fanúšikmi.“

Pre český tím je kľúčovým hráčom. V posledných desiatich zápasoch, v ktorých nastúpil v základe, zariadil desať gólov. Osem dal a na dva prihral. Len slová chvály má na neho tréner Jaroslav Šilhavý: „V koncovke je geniálny. Je to skvelý hráč a verím, že to nie sú jeho posledné góly na turnaji.“ Poklonu mu v štúdiu ČT vystrúhal aj Vladimír Šmicer, držiteľ striebra z ME 1996 a bronzu z 2004: „Skvelé, že sa mu to podarilo v takomto dôležitom zápase a na majstrovstvách, kde to vidí celý svet. Taký gól dá človek raz za život. A Patrik tiež.“ Česi mohli vnímať triumf nad Škótmi aj ako pomstu za obrancu Slavie Ondřeja Kúdelu. Ten podľa UEFA v zápase Európskej ligy rasisticky urazil Glena Kamaru z Glasgow Rangers a dostal dištanc na 10 zápasov a prišiel o ME.