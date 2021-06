Chcú, aby ich pustili aj nabudúce: Slováci oslavovali v Petrohrade, ich ženy im konkurovali doma

Víťazný vstup do turnaja si treba užiť, aj poriadne osláviť, povedali si slovenskí fanúšikovia, ktorí sa vydali na cestu do Petrohradu a stali sa tak priamymi svedkami víťazstva nad Poľskom.

Hoci by sa dali vo výkone našich nájsť chyby, tri body sa počítajú," vyjadril sa jeden z oslavujúcich, emeritný starosta Hornej Súče Pavol Bilčík.

Čapované pivo, ktoré v jednom z petrohradských hotelov tieklo potokom, chutilo nielen jemu, ale aj ďalším účastníkom zájazdu, pričom niektorí sa dostali do postele až v skorých ranných hodinách. Zároveň s nimi si doma na Slovensku užívali radosť z výhry aj ich polovičky, ktoré sledovali zápas pred televíznou obrazovkou v hornosúčanskej krčme. „Prosím vás, ak môžete, dajte do novín aj fotku našich báb. Keď sa uvidia v novinách, pustia nás na takýto zájazd aj nabudúce,“ zaželal si pred odchodom do izby Peter Šedivý.