Maka si pred zápasom s Poľskom doberali: Tu sa hrá o život, vravel po zápase

Klobúk dole pred jeho sólom!

Pred úvodným vystúpením slovenskej reprezentácie na EURO proti Poľsku sa nehovorilo o ničom inom, iba o tom, koľko gólov nám strelí fenomenálny útočník Bayernu Róbert Lewandowski (32). Poľský kanonier si však ani len „nepípol“ a úplne ho zatienil strelec nášho prvého gólu Róbert Mak (30). K výbornému výkonu nášho stredopoliara prispel fakt,

Asi tisícovku slovenských fanúšikov, ktorí dorazili do Petrohradu povzbudiť našich reprezentantov, dostal po prvýkrát do vytrženia už v 18. minúte svojím gólovým sólom stredopoliar Ferencvarosu Budapešť Róbert Mak. Peknou individuálnou akciou sa presadil medzi dvomi Poliakmi a v tom okamihu nechal úplne zabudnúť na najväčšiu hviezdu na ihrisku Róberta Lewandowského.

„Mojou úlohou je hrať jeden na jedného, pripravovať šance a strieľať góly. Preto som šťastný, lebo je fantastické takto vstúpiť do turnaja,“ povedal na úvod slovenský futbalista. Vzhľadom na to, že v Petrohrade v rokoch 2016 až 2020 pôsobil v miestnom Zenite si ho spoluhráči doberali, že ako znalec štadióna a pomerov by mohol skórovať, čo sa napokon aj splnilo.

„Je to ,tvoj‘ štadión, poznáš ho, mohol by si dať gól. Som rád, že to vyšlo. Veľmi som sa z neho tešil,“ pokračoval ofenzívny stredopoliar a zároveň priznal, že výhra sa nerodila ľahko. „Hra na lopte nebola ideálna, ale dokázali sme, že vieme zabojovať. Veľa sme sa nabehali, bolo to ťažké pre viacerých hráčov. Ale toto je EURO, tu sa hrá o všetko, tu sa hrá o život,“ dodal jeden z hrdinov zápasu.