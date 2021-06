Emóciami vybičovaní slovenskí fanúšikovia: Ako verili Hamšíkovej družine pred zápasom s Poľskom?

Neskutočné emócie a nervy doslova na špagáte! To prežívali naši fanúšikovia pred úvodným výkopom Slovenska proti Poľsku.

Kým niektorí mali to šťastie vidieť zápas priamo na štadióne v Petrohrade, milióny ďalších sledovali úžasné súboje len cez televízne obrazovky.

Je to vraj lepšie, ako vyvaľovať sa niekde pri mori. Stráviť niekoľko dní v nádhernom Petrohrade a pritom si užívať EURO, navyše za účasti nášho národného tímu, tak to je predstava ideálnej dovolenky pre mnohých fanúšikov slovenskej reprezentácie. Jedným z asi tisícovky slovenských nadšencov, ktorí včera fandili Hamšíkovej družine, bol aj Juraj Kormanec z Krásna nad Kysucou. Ten sa tam stretol aj so svojimi dvoma kamarátmi, s ktorými už niekoľko rokov spolu chodia prakticky na všetky zápasy slovenskej reprezentácie. „Ani teraz sme si nemohli po takej dlhej pauze zapríčinenej covidom dať ujsť príležitosť opäť vidieť Slovensko naživo. Zájazd ma so zľavou vyšiel na 500 eur, ale ďalších 500, keď nie viac, tu miniem na rôzne atrakcie. Vždy som sa chcel pozrieť do Petrohradu a teraz sa mi to splnilo. Je to nádherné mesto a neprekáža mi ani to, že budem musieť ísť po návrate do karantény. Kvôli tomu som si zobral tri týždne dovolenky,“ uviedol pre Nový Čas Juraj.

Tisícka za zájazd

Druhý do partie, ktorý podľahol futbalovému šialenstvu a pricestoval do Petrohradu, je Marián Póša zo Šoporne, bubeník a zakladateľ fanklubu Slovenska. „Mňa vyšiel výjazd na EURO okolo tisícovky plus náklady na to, čo tu miniem. Dnes som napríklad mal ísť na plavbu po Neve a ochutnávku vodky. Ale podľa pravidiel UEFA musím byť s bubnom na štadióne oveľa skôr, ako sa začne zápas, tak to nestihnem. Dnes v deň zápasu je to trochu hektické,“ zveril sa Marián, ktorý okrem futbalistov fandí aj Petre Vlhovej a Petrovi Saganovi, za ktorými už tiež neraz vycestoval na preteky. Trojicu kamarátov z futbalových potuliek doplnil Banskobystričan Mikuláš Čelko, ktorého však nazvali neveriacim Tomášom. „Preto, lebo tipuje našu prehru 0:2,“ prezradil Juraj Kormanec. A to napriek tomu, že pred piatimi rokmi bol pri výhre Slovenska nad Ruskom počas EURO 2016. „Cez cestovku som si vybavil zájazd a ubytovanie. Vstupenku som si kúpil sám. Vyšlo ma to podobne ako ostatných,“ dodal Mikuláš.

Takto fanúšikovia tipovali výsledok zápasu Slovensko - Poľsko

Marián (48), živnostník, elektrikár

- Obetoval som aj plavbu po Neve a ochutnávku vodky, na štadióne sme museli byť veľmi skoro pred zápasom.

Beáta (37), predavačka, Košice

- Od rána som naladená vo futbalovej atmosfére a poobede budem ostro sledovať, ako sa podarí našim chlapcom prvý zápas na šampionáte. Verím, že Poliakov poriadne zaskočia a zvíťazia 2:0.

Martin (46), volejbalový trener, Myjava

- Podľa mňa bude remíza 1:1, čo budem tiež spokojný… Ak ma prekvapia a vyhrajú, budem veľmi rád.

Milan (34), tréner, Nitra

- Jednoznačne držím palce našim Slovákom. Verím im a s Poľskom vyhrajú o gól 2:1.

Juraj (42), zoraďovač strojov

- Vždy som sa chcel pozrieť do Petrohradu a teraz sa mi to splnilo. Je to nádherné mesto a neprekáža mi ani to, že budem musieť ísť po návrate do karantény.

Lenka (30), predavačka, Košice

- Dnes budem našim futbalistom fandiť, veríme, že podajú slušný výkon a Poliakov poriadne vybehajú. Tipujem, že naši chlapci vyhrajú 2:1.