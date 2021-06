Bujaré oslavy v šatni: Takúto pesničku by ste od našich futbalistov nečakali!

Slovenským futbalistom sa podarilo zvíťaziť nad Poľskom a v šatni ihneď prepukli oslavy.

Tréner Štefan Tarkovič v pozápasovom hodnotení ďakoval: "Chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov, ktorí nám držali prsty. Sme malá krajina, podaril sa nám takýto husársky kúsok.povedal kouč SR.

Futbalisti spoločne s realizačným tímom mali bezprostredne po zápase z víťazstva obrovskú radosť, ktorú prejavili hneď po príchode do šatne. Spoločne si z celého hrdla zaspievali, no nešlo o typické pokriky reprezentácie. Fanúšikovia boli totiž zvyknutí na už tradičné skandovanie "palmolive". Tentoraz si reprezentanti vybrali známu slovenskú pesničku "Neďaleko od Trenčína". A výsledok stojí za to!