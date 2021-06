Slováci sú po výhre šťastím bez seba: Nedá sa opísať, čo prežívame, vraví Hamšík

Slovenskí futbalisti zvíťazili v otváracom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy v Petrohrade nad oslabeným Poľskom 2:1.

Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča sa najbližšie stretne so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00 h opäť na Štadióne Krestovskij. Slováci otvorili skóre v 14. minúte, keď Róbert Mak skvelým sólom od ľavej autovej čiary prešiel cez dvoch Poliakov. Jeho ostrú a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny. Poliaci hneď z prvej akcie na začiatku druhého polčasu vyrovnali, presadil sa Karol Linetty.na Jakubovi Hromadovi a v 69. minúte rozhodol o triumfe SR umiestnenou strelou po rohu Milan Škriniar.

Slovensko na veľkom turnaji vo svojom úvodnom zápase zvíťazilo až na tretí pokus, na MS 2010 v JAR remizovalo s Novým Zélandom 1:1 a na EURO 2016 vo Francúzsku prehralo s Walesom 1:2. V oboch prípadoch postúpilo do osemfinále. Na záverečných turnajoch ME získalo Slovensko druhé víťazstvo v ére samostatnosti, keď vo Francúzsku pri debute zdolal Rusko tiež 2:1.

Marek Hamšík (kapitán a stredopoliar SR): "Nedá sa ani opísať, čo prežívame - je to fantázia. Málokto to asi čakal, Išli sme za víťazstvom. Pomohlo nám vylúčenie Krychowiaka, vkročiť takto do turnaja majstrovstiev Európy je niečo úžasné. Mohlo to byť z mojej strany lepšie. Bolo to cítiť, že som dlho nehral reprezentačný zápas. Päť-šesť chalanov skončilo v kŕči, 'odmakali' sme si to. Proti Švédom nás toto víťazstvo nakopne, ale nesmieme mať veľké oči. Musíme zostať pri zemi."

Milan Škriniar (obranca SR a strelec víťazného gólu): "Samozrejme, veľká spokojnosť aj radosť. Vedeli sme, že Poliaci majú silný tím, ale vedeli sme, že keď budeme 'makať' všetci ako jeden muž, budeme odmenení. Som rád, že po rýchlom góle Poliakov v druhom polčase sme sa ako mužstvo nepoložili. Môj gól bol bonus, lídrom chcem byť najmä vzadu, kde chcem čo najviac pomáhať. Samozrejme, verím aj v to, že ešte nejaký gól v reprezentácii pridám. Myslím si, že celé mužstvo si veľmi dobre rozumieme. Tešíme sa z víťazstva, ale od zajtra sa už pripravujeme na ďalší zápas."

Ondrej Duda, stredopoliar SR: "Dnes to bolo perfektné, som rád, že Škrinka dal gól a hoci tam mali v závere šance, vydržali sme. Tak to býva, nik nevie ako sa zápas bude vyvíjať, som rád, ako sme to zvládli. Oni chceli v závere viac útočiť, tlačili sa dopredu. Mrzí ma, že sme si hovorili v šatni cez polčas, aby sme si dali pozor prvých desať minút, a inkasovali sme rýchly gól."