Slovenská senzácia! Tarkovičova družina zvládla zápas s Poľskom a oslavuje veľký triumf

Slovensko má prvé tri body do tabuľky E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale.

V pondelok podvečer v Petrohrade Slováci zdolali Poliakov 2:1 (1:0) a posilnili svoje postupové ambície do vyraďovacej časti turnaja. Na prvom slovenskom góle mal okrem Róberta Maka podiel aj brankár Poľska Wojciech Szczesny. Poliaci hneď po zmene strán vyrovnali, ale dôležitým okamihom zápasu v Gazprom Arene bolo vylúčenie poľského stredopoliara Grzegorza Krychowiaka v 62. min, po ktorom strelil slovenský stopér Milan Škriniar víťazný gól.

Druhý diel slovenského vystúpenia na Euro 2020 príde na rad opäť v Petrohrade, v piatok 18. júna od 15.00 h SELČ nastúpia zverenci Štefana Tarkoviča proti Švédom. Účinkovanie v E-skupine potom zakončia 23. júna v Seville proti domácim Španielom (18.00).

Slováci začali podľa predpokladov v hlbšom defenzívnom bloku, ale Poliaci z územnej prevahy v úvodnej desaťminútovke vyťažili iba jednu zablokovanú strelu obávaného kanoniera Lewandowského. Po 14 minútach sa vpredu osmelil Duda. Z ľavého krídla sa dostal na hranicu šestnástky a predviedol prvý strelecký pokus Slovenska na ME - tesne vedľa pravej žrde poľskej bránky. O štyri minúty neskôr už prišiel prvý slovenský gól. Mak sa z ľavého krídla vrútil do šestnástky cez Bereszynského a s prispením jemného teču Glika, pravej žrde bránky a chrbta brankára Szczesného skóroval - 0:1. Bol to pätnásty reprezentačný gól skúseného 30-ročného krídelníka, druhý proti Poľsku.

Slováci dostali krídla a v 26. min sa aktívny Haraslín prekľučkoval do dobrej pozície, ale zakončiť už nestihol. O čosi neskôr Kucka namieril spoza šestnástky nad poľskú bránku. Poliaci zrazu nevedeli, čo majú hrať. Lewandowski bol vpredu odpojený, keďže stred poľa patril Slovákom. V 36. min kapitán Hamšík netrafil bránku spoza šestnástky a stav sa už do konca prvého polčasu nemenil.

Po prestávke Poliaci skórovali hneď z prvej útočnej akcie. Na loptu z krídla si do šestnástky nabehol Linetty, ktorý pomalou strelou po zemi prekonal Dúbravku - 1:1. Poľskí futbalisti začali vyššie napádať a prevzali iniciatívu. Prišla ďalšia Linettyho, hlavička Glika, ale Slováci sa ubránili. V 62. min sa Poliaci zastavili v rozlete, lebo Krychowiak po faule na Hromadu videl druhú žltú kartu a tým aj červenú. Razom sa zmenil pomer síl a do 7 minút bolo 2:1 pre Slovensko. Lopta sa po rohu Maka dostala k Škriniarovi a šéf defenzívy Slovenska preukázal skvelú orientáciu v šestnástke - pohotovou strelou k pravej žrdi prekonal Szczesného. V závere Slováci upustili od aktívnej hry a nechali Poliakom možnosti na vyrovnanie. Najprv Lewandowski hlavou nenasmeroval loptu na nohu niektorého zo spoluhráčov po rohovom kope a potom Bednarek netrafil bránku. Slováci tesné víťazstvo ubránili, lebo Dúbravka vykryl strelu Swiderského v nadstavenom čase.

E-skupina ME vo futbale - pondelok - Petrohrad (Rus.):

Poľsko - Slovensko 1:2 (0:1)

Góly: 46. Linetty - 18. Szczesny (vlastný), 69. Škriniar

ŽK: 22. Krychowiak - 20. Hubočan, ČK: 62. Krychowiak (Poľ.), rozhodovali: Hategan - Ghinguleac, Gheorge (všetci Rum.)

Zostavy:

Poľsko: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus - Linetty (74. Frankowski), Krychowiak, Klich (85. Moder) - Jóžwiak, Lewandowski, Zieliňski (85. Swderski)

SR: Dúbravka - Pekarík (79. Koscelník), Škriniar, Šatka, Hubočan - Haraslín (87. Ďuriš), Kucka, Hromada (79. Hrošovský), Mak (87. Suslov) - Hamšík, Duda (90.+ Greguš)