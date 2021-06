Fanúšikovia odmietajú politické gestá: Vo Wembley Angličanov „vybučali“, Chorvátom zatlieskali

Anglickí futbalisti to určite nečakali, že ich vo vlastnom futbalovom svätostánku - vo Wembley vypískajú vlastní priaznivci.

Časť z nich odmenila pokľaknutie „bučaním“ a na sociálnych sieťach sa opäť raz objavili odkazy, že politika a politické gestá do futbalu nepatria. Lenže aj tento šampionát už ponúkol príklady, že to tak nie je. Politika je vo futbale!

Futbalisti Anglicka, ktorí takto vyjadrili svoje nie rasizmu vo svete, boli zaskočení bučaním. Nespokojní fanúšikovia sú však presvedčení, že pokľaknutie je politické gesto, ktoré nemá vo futbale čo robiť. Zrejme aj preto chorvátskym súperom zatlieskali za to, že nepokľakli. V úvodných zápasoch vyjadrili podporu hnutiu Black Lives Matter (Na černošských životoch záleží) pokľaknutím pred štyrmi zo 14 tímov. K Anglicku a Walesu sa pridali Belgičania a Švajčiari. Čudný postoj zaujali Škóti, doma v Hampden Parku nepokľanú, ale vo Wembley v piatok v súboji s Anglickom áno...Naopak Maďari toto gesto odmietli s tým, že odporuje pravidlám FIFA i UEFA, ktoré politické projavy nedovoľujú. Pokľaknutie odmietli aj Slováci, Česi, Chorváti, Poliaci a Holanďania.

Tvrdá reakcia Orbána

„Politika nemá v športe čo hľadať,“ vyhlásil Viktor Orbán po kritike, ktorá zaznela na adresu maďarských fanúšikov. Tí v prípravnom zápase s Írskom „vybučali“ kľačiacich hráčov súpera. Podľa Orbána si Maďari kľakajú iba pred Bohom, pred svojou vlasťou a ak žiadajú milovanú osobu o ruku. Nemajú morálnu povinnosť voči krajinám, história ktorých bola spätá s otroctvom.

Dráždiaci slogan ostal

UEFA prikázala Ukrajincom heslo z dresov odstrániť po sťažnosti Ruska, ktorému sa nepáčili slogan, no najmä mapa zahŕňajúca aj poloostrov Krym, ktorý Rusko považuje za svoje územie. Šéf ukrajinského futbalu Andrije Pavelka oznámil, že rokovania boli nesmierne komplikované, ale došlo ku kompromisu. Z jeho príspevku na facebooku vyplýva, že slogan „Sláva hrdinom“ bude na vnútornej strane dresu a bude súčasťou ozdobného prvku spolu s mapou Ukrajiny, trojzubcom a heslom „Sláva Ukrajine“.

Znamená to, že pre UEFA bol slogan „Sláva hrdinom“ jasne politický, no neprekáža jej slogan „Sláva Ukrajine“, ktoré podľa nej samo osebe politické vyznenie nemá a pre využitie na dresoch ho schválila v roku 2018. Odmietla však spojenie oboch hesiel, lebo formulácia „Sláva Ukrajine! Sláva hrdinom!“ bola jedným z hlavných hesiel na kyjevskom Majdane v roku 2014. Za povšimnutie stojí, že UEFA nevypočula ruské výhrady k mape s čiernomorským polostrovom Krym.

Slováci nepokľaknú

Raz to urobili - vlani pred duelmi s Írskom a Škótskom, vtedy to bola, ako ozrejmila hovorkyňa SFZ Monika Jurigová, aktivita UEFA, aby sa všetky barážové duely začínali takýmto pokľaknutím. Aj negatívne komentáre fanúšikov sa postarali o to, že sa to opakovať nebude. „Slováci kľačať nebudú,“ potvrdila pre Startitup Jurigová pred prvým zápasom našich na EURO 2020.