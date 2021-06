Českí futbalisti vstúpili do turnaja fantasticky: Po dvoch parádnych góloch Schicka zdolali Škótov

Českej futbalovej reprezentácii vyšiel vstup do majstrovstiev Európy, keď v pondelkovom popoludňajšom súboji základnej D-skupiny v škótskom Glasgowe zdolali domáci tím 2:0.

Hrdinom českého tímu sa stal 25-ročný útočník Patrik Schick, ktorý strelil oba góly svojho výberu. Futbalista nemeckého bundesligového Bayernu Leverkusen najprv tesne pred prestávkou hlavou prekonal brankára Davida Marshalla, po zmene strán zase postrehol vysoký výbeh gólmana súpera a loptu do jeho bránky poslal takmer z polovice hracej plochy.

Neskutočné zakončenie: Český útočník dokonalo oklamal brankára a postaral sa o šokujúci moment

Úvod zápasu bol opatrný a oba tímy sa sústredili najmä na defenzívu. Škóti síce v prvých minútach súpera zatlačili, ale šance si nevypracovali. Do nádejnej sa dostával McGinn, no v poslednej chvíľu ho zablokoval jeden z obrancov. Prvá vážnejšia príležitosť prišla v 16. minúte. Rozhodca nechal pokračovať hru po dvoch ostrých súbojoch pri škótskej šestnástke, Jankto prihral z ľavej strany do pokutového územia Schickovi, jeho strelu z prvej vytlačil Marshall na roh. Na druhej strane sa odohrala podobná akcia po rýchlom protiútoku, no Dykes mieril vedľa ľavej žrde. V 31. minúte už českého brankára poriadne preveril kapitán Robertson, ale Vaclík si svoje miesto zastal a jeho pokus vytlačil nad brvno. Nerozhodné skóre vydržalo do 42. minúty, keď z pravej strany poslal Coufal center do vápna, Schick sa zavesil do vzduchu a cez dvoch obrancov poslal loptu k vzdialenejšej žrdi - 0:1.

Druhý polčas odštartoval výrazne aktívnejšie a diváci v Hampden Parku si prišli na svoje. Už po dvoch minútach sa prezentoval nebezpečnou strelou Darida a prevetral Marshallove rukavice. Na druhej strane vyrazil Vaclík center z ľavej strany, no len ku Škótom a Hendryho strelu zastavilo až brvno. Český brankár podržal svojich spoluhráčov aj v 49. minúte, keď ho takmer prehodil Kalas, no stihol reflexívne vytlačiť loptu aj pred dobiedzajúcim Dykesom. Potom už prišiel druhý gólový moment Schicka. Český útočník si prebral loptu na polovici ihriska, všimol si, že Marshall je ďaleko z bránky, tak to skúsil z diaľky a krásnou strelou rozvlnil sieť - 0:2. Škóti sa z druhého úderu rýchlo otriasli a v ďalších minútach dostali Čechov pod veľký tlak. Tečovaná Armstrongova strela skončila tesne nad, dve tutovky Dykes v 61. a 65. minúte vychytal Vaclík, ktorý sa zaskvel najmä pri tej druhej. Domáci aj ďalej držali loptu, no dochádzali im sily a proti českému obrannému bloku sa len ťažko presadzovali. Schick mohol v 80. minúte zavŕšiť hetrik, no zo stredu šestnástky namieril len do Marshalla. Česi si v závere náskok postrážili a pripísali si dôležité víťazstvo.

Súčasťou D-skupiny sú aj reprezentácie Anglicka a Chorvátska. Česi najbližšie 18.6. nastúpia proti úradujúcim vicemajstrom sveta Chorvátom, hrať sa bude v škótskom Glasgowe. Škóti v rovnaký deň nastúpi v Londýne proti domácim Angličanom.

V pondelok sú na ME na programe ešte dve stretnutia E-skupiny. Od 18.00 h SELČ v ruskom Petrohrade Slováci vyzvú Poliakov, od 21.00 h hostí španielska Sevilla duel medzi domácimi Špamielmi a výberom Švédska.

Majstrovstvá Európy 2020 vo futbale - pondelok:

D-skupina

GLASGOW

Škótsko - Česko 0:2 (0:1)

Góly: 42. a 52. Schick

Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), bez kariet.

Škótsko: Marshall - Hanley, Cooper, Hendry (67. McGregor) - O'Donnell (79. Forrest), Armstrong (67. Fraser), McGinn, McTominay, Robertson - Dykes (79. Nisbet), Christie (46. Adams)

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Král (67. Holeš) - Masopust (72. Vydra), Darida (87. Ševčík), Jankto (72. Hložek) - Schick (87. Krmenčík