Neskutočné zakončenie: Český útočník dokonalo oklamal brankára a postaral sa o šokujúci moment

Česká futbalová reprezentácia nastúpila vo svojom úvodom vystúpení na ME vo futbale proti domácemu Škótsku. Česi sa dokázali presadiť ako prví, keď sa po centrovanej lopte hlavičkou šikovne presadil Patrik Schick.

Rovnaký hráč následne v druhom polčase predviedol priam neskutočné zakončenie. S loptou prešiel cez polovicu ihriska a poslal prekvapivú dlhosiahlu strelu priamo na bránu. Brankár Marshall už loptu nestihol dobehnúť a tá skončila rovno v bráne.

"Tak o tomto góle sa bude rozprávať ešte veľa rokov," vraveli komentátor RTVS tesne po šikovnom zakončení Schika. "Už v predstihu vidíme zrejme gól šampionátu," dodal druhý.

Patrick Schick with one of the best goals you may ever see! 🇨🇿 #EURO2020 pic.twitter.com/MH4r9kF4lo