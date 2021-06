Dáni nechceli hneď hrať: Hráči prehovorili, čo sa dialo po kolapse Eriksona

Dánski futbaloví reprezentanti Kasper Schmeichel a Martin Braithwaite priznali, že si ich mužstvo muselo vybrať, či po kolapse Christiana Eriksena bude pokračovať v sobotnom zápase B-skupiny ME 2020 s Fínskom (0:1), alebo ho dohrá o deň neskôr.

Hráči, ktorí boli kolapse spoluhráča psychicky rozrušení, sa museli rozhodnúť rýchlo a ocitli sa pod tlakom. "Dali nás do pozície, do ktorej nás podľa mňa nemali dostať," uviedol brankár Schmeichel pre dánske médiá. "Mali sme iba dve možnosti. Buď prísť na štadión opäť v nedeľu a od poludnia zápas dohrať, alebo pokračovať v stretnutí."

Brankár Leicestru City s odstupom času priznal, že by si želal, aby v danej chvíli prišla do šatne nejaká zodpovedná osoba a povedala, že "nie je správna chvíľa na takéto vážne rozhodnutie a že by sme mali počkať aspoň deň, aby sme si všetko premysleli". "To, čo sa stalo, sa stalo, už to nedáme späť, môžeme sa z toho iba poučiť," dodal Schmeichel, ktorý ocenil hrdinov momentu - zdravotníkov.

Dvadsaťdeväťročný Eriksen odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Približne po pätnásťminútovej resuscitácii sa ho lekárom podarilo oživiť a pri vedomí transportovať do nemocnice. V nedeľu bol už v stabilizovanom stave a poďakoval sa všetkým za pomoc a podporu. Príčina zástavy zatiaľ nie je známa a na Dána čakajú ďalšie vyšetrenia. Dánski reprezentanti napokon zápas dohrali, no v zlom psychickom rozpoložení prehrali s Fínmi 0:1. Aj preto, že Pierre-Emile Höjbjerg nepremenil pokutový kop.

"Chceli sme tretiu možnosť, nechceli sme hneď hrať. Rozhodnutie, že sa zápas reštartuje, nebolo naším želaním," citovala útočníka FC Barcelona Braithwaitea agentúra AFP.