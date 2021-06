Bývalý obranca Varga má recept na Lewandowskeho: Osobka na neho by bola zbytočná

Bude to šichta! Bývalý stopér Stanislav Varga (48) vie, čo čaká slovenských futbalistov v otváracom súboji majstrovstiev Európy – Poľsko na čele s fenomenálnym strelcom Robertom Lewandowským (32).

Súčasný tréner banskobystrickej Dukly čelil počas hráčskej kariéry v anglickom Sunderlande či v škótskom Celticu Glasgow útočníkom zvučných mien. Ani jeden však nedosahoval kvality poľského snajpera.

„Chalanom nezávidím,“ povedal Stano z voleja pre Nový Čas. Na opačnej strane ihriska bude stáť strelecké monštrum, ktoré zdevastovalo v uplynulej sezóne súperov 48 gólmi. „Je to hráč momentu. Komplexný útočník. Dáva góly zo všetkého možného. Oboma nohami, hlavou, zo šestnástky, z priamych či pokutových kopov. V tomto čase v tejto forme je pre Poľsko nenahraditeľný.“

Napriek tomu si Varga myslí, že aj kanonier takého kalibru sa dá ustrážiť tak, aby to v pondelok v Petrohrade nemalo pre nás fatálne následky. „V reprezentácii nemá až taký servis ako v Bayerne Mníchov. V klube dostáva presnejšie prihrávky. Z desiatich nábehov ho lopta nájde osemkrát. V národnom tíme to nehrozí. Modlime sa, aby proti nám vychytil zlý deň. Raz za 100 dní to na neho môže prísť.“

Futbalová moderna takmer nepozná pojem osobné bránenie. O takého všestranného útočníka sa musia postarať viacerí hráči. „Osobka na neho by bola zbytočná. Odrazené lopty, ku ktorým sa väčšinou dostáva, to sú neočakávané situácie, na ktoré treba rýchlo reagovať. To sa dá len ťažko natrénovať. V tom je jeho inštinkt obdivuhodný,“ tvrdí Varga.

V Petrohrade to budú časté súboje s pilierom slovenskej defenzívy Milanom Škriniarom. Ktorá zo 60-miliónových hviezd bude nakoniec úspešnejšia? „Škriniar sa môže na to len tešiť. Ak Poliak neskóruje, Milan dokáže, že patrí k svetovej triede. A to pred očami mnohých agentov, ktorí ho budú sledovať práve v tomto zápase. Dôležitá však bude spolupráca celej obrany.“

Slováci vedia, odkiaľ im hrozí najväčšie nebezpečenstvo, ale nechcú sa sústreďovať len na jedného hráča. „Chalani dostanú od trénerov pokyny. Nepotrebujú však počúvať, aby si dávali na Lewandowského pozor. V čase internetu ho majú všetci prečítaného. Napriek tomu môže dosiahnuť hetrik. V bundeslige sú kvalitní obrancovia a aj tak nasúkal 41 gólov,“ dodal Varga.