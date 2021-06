Veľké problémy súpera Slovenska pred šampionátom: V tíme Švédov sa objavil koronavírus

Švédsky futbalista Dejan Kulusevski mal pozitívny test na koronavírus.

Stredopoliar Juventusu Turín s určitosťou vynechá úvodné vystúpenie svojho národného tímu v "slovenskej" E-skupine ME 2020 proti Španielsku (14. júna).

Kulusevski pocítil ráno príznaky prechladnutia a okamžite podstúpil test s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Zostal v Štokholme a nepresunul sa s mužstvom na záver prípravy do Göteborgu. "Zarmútilo nás to. Nebudeme však povolávať žiadneho náhradníka. Dúfame, že sa vráti k mužstvu po zápase so Španielskom," vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii tréner Švédov Janne Andersson podľa agentúry AFP.

Dvadsaťjedenročný Kulusevski odohral v sezóne 2020/2021 za Juventus Turín 47 zápasov a zaznamenal sedem gólov. Švédsko sa 18. júna stretne so Slovenskom, účinkovanie v skupine uzavrie 23. júna proti Poľsku (oba zápasy v Petrohrade).