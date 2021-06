Kováčik pred šampionátom: Čo očakáva od Slovákov a koho tipuje na majstra Európy?

Ján Kováčik zažije vo funkcii prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) svoj druhý veľký turnaj.

Po EURO 2016 sa zúčastní na ďalšom európskom šampionáte, na ktorom sa slovenskí futbalisti stretnú v základnej skupine s Poľskom, Švédskom a Španielskom. Podľa prvého muža slovenského futbalu môže byť výhoda, že predšampionátové prognózy pasujú Slovákov do role outsiderov.

- Čo očakávate od vystúpenia slovenského tímu na šampionáte?

"Budem spokojný, keď budeme dôstojne reprezentovať našu krajinu. Keď ľudia uvidia, že hráči nechali na trávniku srdce a dušu. Nemáme v skupine ľahkých súperov, ale verím, že sa s nimi pobijeme o postup do osemfinále a urobíme fanúšikom radosť. Ak by sa to podarilo, bol by to pre náš futbal veľký úspech."

- Ako môže situácia s pandémiou koronavírusu ovplyvniť výkonnosť jednotlivých tímov?

"V tejto chvíli je naozaj ťažké predpokladať, kto v akej forme príde na šampionát. Isté ale je, že každý tím bude mať ambíciu postúpiť zo skupiny a my nie sme výnimka. Naša výhoda môže byť, že nás pasujú do role outsidera.”

- Aký je Váš pohľad na súčasné zloženie slovenskej reprezentácie?

"Je veľmi dobré, že v mužstve je jadro skúsených hráčov, ktorí už zažili atmosféru jedného alebo aj dvoch šampionátov. A popri nich sú v kádri takí, ktorých čaká premiéra na tomto fóre. Je naše plus, že v nominácii trénera Tarkoviča sú aj hráči, ktorí absolvovali šampionát do 21 rokov, takzvané malé EURO. Myslím, že z neho načerpali skúsenosti, ktoré sa im teraz môžu zísť. Verím, že ich zužitkujú aj na tomto šampionáte."

- Aký je Váš tip na majstra Európy?

"Do úzkeho okruhu mojich favoritov patria Francúzsko a Anglicko. Samozrejme, rátať vždy treba s Nemeckom a tiež s Belgickom, ktoré v uplynulých rokoch potvrdilo príslušnosť k svetovej špičke."

- Kto by mohol byť čierny kôň šampionátu?

"Určite nepoviem, že to bude Slovensko. Treba mať v sebe pokoru a sebareflexiu. Akákoľvek z menších krajín však môže prekvapiť na úkor favorita."

- Pandémia koronavírusu spôsobila, že tento turnaj bude iný ako ostatné. Čo na to hovoríte?

"Bezpečnostné opatrenia sú iné, ako na predošlých šampionátoch. Život v bubline je ale niečo, na čo sme si už zvykli a počítame s tým. Jediné obavy mám z toho, aby sa nikto nenakazil. V tej chvíli by to výrazne zmenilo situáciu. Robíme všetko pre to, aby sa niečo také nestalo."

- Čo by ste odkázali fanúšikom, ktorí sa rozhodnú prísť podporiť národný tím do Petrohradu, resp. Sevilly?

"Fanúšikom chcem odkázať, že ich radi uvidíme na tribúnach. Aj keď si uvedomujem, že to nebudú mať ľahké. Čakajú ich dlhé presuny a v tejto chvíli ešte nevieme, ako to bude s ich návratom domov, či nebudú musieť ísť do karantény. Ich hlad po futbale musí byť veľký a verím, že sa na turnaj tešia. Chcem ich poprosiť, aby stáli za hráčmi aj vtedy, keď sa nebude dariť. Práve vtedy ich budeme najviac potrebovať."

- Pôvodne mali Slováci odohrať prvé dva zápasy v írskom Dubline a tretí s domácim Španielskom v Bilbau. UEFA však napokon rozhodla o zmene niektorých dejísk. Napokon sa Hamšík a spol. predstavia v Petrohrade a na záver skupinových bojov v Seville. Logistika sa musela narýchlo meniť, ako ste sa s tým vyrovnali?

"Museli sme reagovať rýchlo, bola to neštandardná situácia. Z možností, ktoré boli k dispozícii, sme vybrali tú najlepšiu. V Petrohrade máme špičkový hotel a tréningové centrum, kde nájdu naši futbalisti všetko potrebné na prípravu."