Extréner reprezentácie Ján Kocian hodnotí naše formácie pred EURO: Útok je top slabinou!

Bez prehry, ale i bez víťazstva! S bilanciou dvoch remíz proti Bulharsku (1:1) a Rakúsku (0:0) odletí zajtra slovenská futbalová reprezentácia na majstrovstvá Európy do Petrohradu. Vo viedenskej generálke na šampionát vyšla strelecky naprázdno, hoci príležitostí na skórovanie mali jej hráči dostatok.

Smola vo finálnej fáze či zlé riešenie situácií ich obrali o lepšiu náladu pred cestou na záverečný turnaj.

Slováci mali na druhej strane aj šťastie, keď ich dvakrát zachránila žrď. Prípravný duel splnil očakávanie. Odkryl však aj známe nedostatky. „Je sa od čoho odraziť. Teší ma, že sme zápas uhrali na nulu, hoci sme mali aj šťastie. To nám už však chýbalo v zakončení. Som rád, že sa hráči výkonmi tlačia do zostavy. Videli sme dobré výkony od hráčov, ktorí nenastúpili v základnej zostave. Predstavu proti Poľsku mám, ale je ešte osem dní do prvého zápasu na ME,“ hodnotil tréner Štefan Tarkovič.

Bol to ďalší zo série zápasov, v ktorom vyčnievala naša obrana nad útočnou činnosťou. Všimol si to aj bývalý tréner reprezentant Ján Kocian. „Potvrdilo sa to, čo sme hrali v kvalifikácii. Máme solídne prepracovaný systém defenzívy s dobrými individuálnymi výkonmi obrancov. Problémy budeme mať v ofenzíve. V nej nám to stále nejde. Do štartu majstrovstiev Európy ju už určite nezlepšíme. O góly sa musia postarať hráči druhého sledu alebo krídelníci,“ povedal niekdajší kouč pre Nový Čas.

Budúci pondelok nastúpia Slováci v prvom zápase skupiny proti Poľsku na čele s Robertom Lewandowskim. Hviezdny útočník Bayernu Mníchov má za sebou famóznu sezónu. V bundeslige nasúkal 41 gólov, čím prekonal bradatý, 49-ročný rekord Gerda Müllera. Stačil by náš nedeľňajší výkon na Poliakov? „V obrane áno. Poliaci sú však lepší v hre dopredu. Dôležité bude, ako zvládneme prechod z obrany do útoku. To je alfa a omega našej hry. Už dlhší čas nemáme túto fázu na potrebnej úrovni, preto sa spoliehame na štandardné situácie ako proti Rusku,“ uzavrel Kocian.

BRANKÁR

- Medzi tromi žrďami nie je čo riešiť. Národnému tímu zhlboka odľahla po tom, čo sa Martin Dúbravka vrátil po dlhom zranení do kádra. Je nosným pilierom. Srší z neho obrovská istota, prehľad a chuť pomôcť mužstvu. Spoluhráči sa môžu na neho spoľahnúť, čo zvyšuje ich sebavedomie v náročných situáciách. Aj proti Rakúšanom bol ústrednou postavou zápasu, keď chytil niekoľko gólov.

OBRANA

- Jej jasným šéfom je Milan Škriniar. K nemu sa vypracoval Ľubomír Šatka. Hoci v klube hráva menej, rast výkonnosti potvrdil vo viacerých zápasoch. V repre sú obaja už zohratí. Stopérsky tandem je pevný. Silný vo vzduchu, dobrý v pozičnej hre. Od Pekaríka môžeme čakať aj výpady smerom dopredu. U Hubočana už menej, ale o to ťažšie sa bude cez neho súperom prechádzať.

ZÁLOHA

- Po absenciách Stana Lobotku či Jana Greguša sa vyprofilovala štítová dvojica Juraj Kucka – Jakub Hromada. Je najlepšou voľbou pred obranou. Prvý je bojovník, druhý zasa typ moderného futbalistu. V strede sa spoliehame na tvorivosť a nápady kapitána Mareka Hamšíka, majstra finálnej prihrávky. Lukáš Haraslín s Robom Makom majú na krídlach rýchlosť, podporujú ofenzívu.

ÚTOK

- Naša najväčšia slabina. Zranil sa David Strelec, nevieme, čo bude s Ivanom Schranzom. To je pre trénera dosť nepríjemné zistenie. Na hrote budeme podľa mňa hrať s Ondrejom Dudom. Nie je to pre neho nový post. Hráva na ňom v Kolíne i v reprezentácii. Je aktívny, pýta si loptu. Záleží, ako budú ofenzívu dopĺňať ostatní, aby sme pri útoku neostali zalezení vzadu s viacerými hráčmi.