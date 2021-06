Slovenskí futbalisti nastúpia v príprave na EURO proti Bulharsku: Boj o fleky vrcholí!

Posledná šanca! Hoci viacerí účastníci turnaja už nominácie zverejnili, Slováci si dávajú načas.

Dnes nastúpia v rakúskom Riede na prípravný zápas proti Bulharsku (18.00 hod., PP Dvojka). Po ňom oznámi tréner Štefan Tarkovič (48) mená 26 hráčov, ktorí pocestujú do Petrohradu a Sevilly na duely základnej skupiny ME proti Poľsku, Švédsku a Španielsku.

Už týždeň sa pripravuje naše mužstvo na vrchol roka vo Windischgarstene. Tréningový kemp si rozložilo na rovnakom mieste ako pred šampionátom 2016 vo Francúzsku, kde dokráčalo do osemfinále. Výprava sa schádzala v rakúskom stredisku na dve etapy. V nedeľu sa k nej pridal český tandem Hancko – Hromada, ktorý mal cez víkend klubové povinnosti. Dorazil už aj Duda. Kolínu pomohol v baráži k záchrane v bundeslige a duel s Bulharskom zrejme vynechá.

Tréner Tarkovič plánuje otestovať v zápase hráčov, ktorých nemal k dispozícii počas marcového asociačného termínu. A to napriek tomu, že podľa jeho slov už má v hlave predstavu o konečnej nominácii. „Na tréningoch i v zápase chceme vidieť hráčov, ktorí začali hrávať v kluboch až od marca. Na sústredení máme viac priestoru pracovať s nimi dôslednejšie. Verím, že toto obdobie nám poskytne dostatok informácií, aby sme sa rozhodli objektívne,“ povedal šéf slovenského tímu.

Otázny je štart hráčov, ktorých limitujú zdravotné problémy. Kapitán Marek Hamšík pricestoval zo Švédska s boľavým lýtkom. Celkom fit nie je ani Juraj Kucka, stehenný sval trápi najlepšieho slovenského strelca českej ligy Ivana Schranza. V dobrej nálade je nováčik Erik Jirka zo španielskeho druholigového klubu CD Mirandes, ktorého spevácky výkon pred celým mužstvom sa stal hitom internetu. Robovi Boženíkovi zasa zdvihol sebavedomie barážový postup Feyenoordu do Európskej konferenčnej ligy.

Prvý raz v histórii ME môžu tréneri povolať až 26 hráčov. Kvôli pandemickej situácii platí klauzula, že v prípade pozitívneho testu hráča môžu dodatočne nominovať náhradníka. Aj preto je dôležité myslieť na zadné dvierka. „Zápas proti Bulharom nám veľa napovie, hoci predstavu o zložení tímu na ME už máme. Vynasnažíme sa trafiť do nominácie to najlepšie, aby nám nebolo ľúto, že sme niečo zanedbali,“ uviedol asistent trénera Samuel Slovák.