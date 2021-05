Hamšíka si spoluhráči vo Švédsku doberali pred ME: Ako hodnotí rozhodnutie hrať na severe Európy?

Dlhoročný najlepší slovenský futbalista Marek Hamšík má pred sebou tretie vrcholné podujatie v reprezentačnom drese.

Pred odchodom na sústredenie za spoluhráčmi do rakúskeho Windischgarstenu uviedol, že na júnovom európskom šampionáte bude jeho cieľom aj celého slovenského tímu postup zo základnej skupiny do osemfinále. Na pripomenutie treba uviesť, že Slováci si v ruskom Petrohrade zmerajú sily s Poliakmi a Švédmi a neskôr v Seville s domácimi Španielmi. Istotu postupu medzi 16 najlepších majú prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín plus ďalší štyria najlepší z tretích miest.

"Na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike aj na majstrovstvách Európy vo Francúzsku sa nám to podarilo. Určite aj teraz urobíme všetko preto, aby sme tento náš cieľ splnili. Vždy sa treba sústrediť na prvý zápas a zvládnuť ho. Neznamená to však automaticky koniec, ak sa to nepodarí. Na ME vo Francúzsku sme ho nezvládli a postúpili sme. Ak sa dobre pripravíme po fyzickej stránke, niečo si herne určite utvoríme. Kvalitu na to máme," skonštatoval 33-ročný Marek Hamšík na štvrtkovom mediálnom brífingu SFZ.

Po príchode zo svojho klubového pôsobiska švédskeho IFK Göteborgu sa mu znova ozvalo problémové lýtko, ktoré ho trápilo aj v úvodných týždňoch po presune na sever Európy. "Rád by som vedel, ako na tom vlastne som, ale zatiaľ neviem. Bol tom na magnetickej rezonancii a tá potvrdila určitý nález. Ešte sa len stretnem s lekármi, ktorí to zhodnotia. Hádam bude všetko v poriadku a dám sa dokopy pred šampionátom," poznamenal 126-násobný reprezentant Slovenska a autor 26 gólov.

Svoju švédsku misiu si zatiaľ pochvaľuje. "Som rád, že som dostal možnosť nabrať hernú prax pred majstrovstvami Európy. Je to také zvláštne. Spoluhráči si ma dokonca doberali, že ma dobre pripravili na súboj so Švédmi. Tvrdili, že na 50 percent mi budú aj fandiť," vravel Hamšík v dobrej nálade.

K úrovni švédskej Allsvenskan, kde jeho Göteborgu patrí po ôsmich kolách v tabuľke 10. priečka, niekdajší hviezdny stredopoliar SSC Neapol dodal: "Švédska liga je behavá a fyzicky náročná. Dosiaľ som v kariére nemal takú skúsenosť. Je určite dobré, že prišla teraz. Som rád, že som urobil tento krok a šiel hrať na sever Európy."

Na otázku, ako sa teší na dôverne známe prostredie v rakúskom Windischgarstene, kde sa Slováci pripravovali aj pred ME 2016, odpovedal: "Je tam ideálne prostredie na to, aby sme sa v pokoji pripravili. Dúfam, že nebude veľa pršať. Ak aj áno, zvykneme si."