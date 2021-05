Nečakané problémy českého futbalistu: Kvôli nominácii na EURO musel preložiť svadbu

Cez leto mal český futbalista Jakub Pešek iné plány.

Liberecký futbalista Jakub Pešek pripustil, že je z nominácie na nadchádzajúce sústredenie v Taliansku a následnej majstrovstvá Európy prekvapený.

Aj preto, že za národný tím doteraz odohral len jedno stretnutie. Dvadsaťsedemročný krídelníka záložník dokonca kvôli možnej účasti na šampionáte preložil na neskorší termín svadbu. "Mali sme ráno tréning. Keď sme sa vracali z tréningu, už bolo po nominačnej tlačovke, takže potom som sa to dozvedel. Bolo to prekvapenie, ale som strašne šťastný, že tam som," povedal v nahrávke pre médiá Pešek.

Liberecký krídelník je zrejme najväčšie prekvapenie medzi 25 menami v nominácii trénera Jaroslava Šilhavého na šampionát. Tímy vzhľadom k pandémii môžu mať 26 namiesto obvyklých 23 hráčov, český kouč si ponechal jedno miesto voľné pre prípad, že by obranca Ondřej Kudela uspel s odvolaním proti disciplinárnemu trestu od UEFA.

"Vždy to bol môj sen dostať sa na Euro. S celou mojou rodinou sme vždy sledovali takéto turnaja, je to niečo obrovského. Je to pre mňa veľká česť tam byť a reprezentovať tam vlastnú krajinu," vyhlásil Pešek. Bývalý hráč pražskej Sparty a Českých Budějovíc mal pôvodne na dobu Eura naplánovanú svadbu, nakoniec ju ale radšej preložil.

"Trošku nám to skomplikovalo plány. Ale nejaké náznaky (na možnú nomináciu) tam boli, pretože sa zranil Lukáš Provod a hlavne bola rozšírená nominácie. Zo všetkých strán som to počúval," uviedol Pešek. "Takže to Euro by tam bola komplikácia, aj keď sa samozrejme neodmieta. Chcel som ale ľuďom, čo to zabezpečovali, dať pokoj. Rušiť to pár dní do svadby by nebolo fér. Tak sme to preložili na neskôr," vysvetlil Pešek.

Šilhavý verí, že futbalistovi plány neskomplikoval moc. "Snáď sme mu neurobili nejaké problémy a nevesta si ho vezme," vtipkoval Šilhavý. "Nastávajúce neveste sa týmto ospravedlňujeme," dodal s úsmevom reprezentačný manažér Libor Sionko.