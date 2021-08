Američanom sa to podarilo na poslednú chvíľu: Predbehli Čínu a opäť dosiahli najviac medailí z celého sveta

Športovci z USA sa až počas záverečného dňa súťaží dostali na čelo hodnotenia krajín na olympijských hrách v japonskom Tokiu a tretíkrát bez prerušenia ovládli túto bilanciu.

Zo všetkých 339 medailových disciplín nazbierali Američania spolu 39 najcennejších kovov, pridali aj 41 strieborných a 33 bronzových medailí.

Reprezentanti Spojených štátov sa v nedeľu dostali cez dovtedy vedúcich Číňanov, ktorí v posledný súťažný deň nezískali ani jedno zlato a napokon skončili na druhej priečke s bilanciou 38 - 32 - 18. Tretí skončili domáci Japonci, ktorí si bilanciou 27 zlatých, 14 strieborných a 17 bronzových medailí vylepšili národný rekord z OH 1964 a 2004, kde bolo ich maximom 16 najcennejších kovov. Až štvrtí skončili Briti (22 - 21 - 22), ktorí pred piatimi rokmi boli druhí hneď za Američanmi. Nasleduje tím Ruského olympijského výboru (20 - 28 - 23), Austrália (17 - 7 - 22), Holandsko (10 - 12 - 14), Francúzsko (10 - 12 - 11), Nemecko (10 - 11 - 16) a elitnú desiatku uzatvára Taliansko (10 - 10 - 20).

Aspoň jednu medailu na OH v Tokiu získalo spolu 93 krajín, z najcennejšieho kovu sa tešili reprezentanti dovedna 65 štátov. Slovensko má na svojom konte jedno zlato (Zuzana Rehák Štefečeková), dve striebra (Jakub Grigar, Rory Sabbatini) a jeden bronz (štvorkajak Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek), s touto bilanciou po boku Filipín obsadilo v hodnotení krajín 50. pozíciu.

V nedeľu 8. augusta bolo na programe záverečných 13 finálových disciplín. Maratón mužov ovládol Eliud Kipchoge a pre Keňu získal štvrté zlato z OH 2020, najcennejší kov brali aj basketbalistky a volejbalistky USA. V boxe najcennejšie kovy vybojovali Kubánec Andy Cruz (do 63 kg), Uzbek Bakhodir Jalolov (nad 91 kg), Írka Kellie Anne Harringtonová (do 60 kg) a Britka Lauren Pricová (do 75 kg). V dráhovej cyklistike si najcennejšie kovy vyjazdili Kanaďanka Kelsey Mitchellová (šprint), Brit Jason Kenny (keirin) a Američanka Jennifer Valentová (omnium). Vo finále ženského hádzanárskeho turnaja triumfovali reprezentantky Francúzska a v tímovej súťaži v modernej gymnastike zvíťazili Bulharky. Úplne posledné zlato z OH 2020 v Tokiu si vybojovali obhajcovia titulu Srbi vo vodnopólovom turnaji mužov.

Američania ovládli hodnotenia krajín aj pred piatimi rokmi na OH 2016 v Riu de Janeiro aj v Londýne 2012. V Pekingu 2008 boli pred nimi len domáci Číňania, predtým boli športovci z USA prví aj v Aténach 2004, Sydney 2000 a Atlante 1996.