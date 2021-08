Šéf výpravy o vystúpeniach Slovákov: Od niektorých sme mali vyyšie očakávania, čaká nás generačná výmena

Slovenskí športovci získali na hrách 32. olympiády v Tokiu štyri medaily, športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a zároveň šéf výpravy Roman Buček je s touto bilanciou spokojný.

Zlato však vybojovala najstaršia žena vo výprave a jedno striebro najstarší spomedzi mužov. Buček preto apeluje na lepšiu prácu v športových zväzoch no zároveň si uvedomuje, že generačná výmena nie je jednoduchý proces.

Buček zhodnotil vystúpenie Slovákov v Tokiu pozitívne a ponúkol aj pár čísel: "K vystúpeniu našich športovcov treba povedať, že bolo úspešné. Absolutórium je Zuzka Rehák Štefečeková, ktorá okrem zlata vytvorila výnimočný svetový rekord, Rory Sabbatini rovnako vytvoril rekord golfového ihriska. Teší ma zlepšenie Jakuba Grigara a aj K4, ktorá viac menej potvrdila naše medailové očakávania. Štyri medaile je dobrá vizitka, na druhej strane sme mali od niektorých športovcov vyššie očakávania. Ale to si musia zanalyzovať sami. Zo 40 slovenských štartov na OH skončila polovička Slovákov v prvej polovici štartového poľa, z toho dvanásť ich malo od 20 do 24 rokov. Čiže veríme, že títo sa predstavia aj na ďalších OH. Mali sme len osem umiestnení do 8. miesta, čo je menej ako na predchádzajúcich hrách v Riu."

Slováci mali v Japonsku najmenšiu výpravu v histórii, niektorým športovcom unikla účasť len tesne. Triatlonisti Richard Varga a Romana Gajdošová zostali ako prví pod čiarou, ktorá oddeľovala účastníkov hier od neúspešných kvalifikantov. "Kvalifikačné kritériá sa zvyšujú, ale to nechcem brať ako výhovorku. Toto je otázka na športové zväzy a nastaveniu stratégie prípravy. Niektorí športovci ako bedmintonistka Repiská sa pripravuje dlhodobo v Dánsku, v Tokiu bola pätnásta. Tak aj využívanie niektorých odvetví je asi výhodnejšie absolvovať v zahraničí. Ale aj my máme dobré podmienky a tradíciu športov. Nie celkom sa však darí dopĺňať vlnu odchádzajúcich športovcov. Je to na zamyslenie a je to otázka na prácu v jednotlivých športových zväzoch. Ale nielen v našom tíme boli medailisti vo vyššom veku, bolo to tak aj v iných tímoch. Generačná výmena je komplikovaný proces," dodal Buček.

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba si myslí, že lepšie výsledky Slovákov v Tokiu zmarila aj pandémia koronavírusu. "Uhlov pohľadu je asi viac. Jeden je, že nám končia generácie a druhý, že bolo ťažké sa pripraviť, pretože sme mali na Slovensku obmedzenia. Ja keď som sa rozprával s vedením iných krajín, tak som sa dozvedel, že sme mali na Slovensku asi najprísnejšie opatrenia. U nás na to doplatili napríklad plavci, ktorí mali dlho zavreté bazény. Ale je to aj memento pre športové zväzy. Budú sa musieť zamyslieť nad tým, ako šport posunúť. Možno treba aj politickú pomoc, aby nám šport neupadal."

Liba tiež zhodnotil priebeh a celkovú organizáciu hier, Japoncom vyjadril absolutórium: "Bola to olympiáda, na ktorú sme čakali najdlhšie. Boli sme plní očakávania, ako sa s tým všetci vysporiadajú. Za nás za SOŠV musím povedať, že to bolo skvelé. Chýbali nám diváci, ale vieme, že koronavírus zasiahol ťažko aj iné sféry života. Na začiatku sme mali problémy s dopravou, ale tie sa postupne začali upravovať a po otváracom ceremoniáli všetko prebiehalo v riadnom režime. Japonci sa do toho vložili neskutočne a je mi ľúto, že na športoviskách neboli diváci. Táto krajina si ich zaslúžila. Veľa domácich športovcov predviedlo skvelé výkony, získali veľa medailí. Hovoril som s členmi MOV i jednotlivými výpravami z rôznych kútov sveta, všetci boli veľmi spokojní. Opatrenia boli prísne, ale na druhej strane mali logiku, nevyskytli sa prípady, ktoré by narušili priebeh hier. Vírus sa nešíril."