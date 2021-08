Neuveriteľná bilancia: Američanky získali ďalšie zlato, neprehrali ani jediný zápas už takmer tridsať rokov

Ak sa o amerických mužoch v olympijskom basketbalovom turnaji v Tokiu trochu pochybovalo, či zvládnu úlohu najväčších favoritov, v prípade amerických žien to bola dvestopercentná tutovka.

Zo šiestich zápasov na OH 2020 nevyhrali dvojciferným rozdielom len úvodný, keď na rozbeh zdolali súperky z Nigérie 81:72. Vo finále si skvelú americkú formu odskákali Japonky, ktoré v závere bojovali už len o to, aby neprehrali 20-bodovým rozdielom.

Napokon sa im to podarilo a Američanky zvíťazili 90:75. Americké basketbalistky vyhrali olympijský turnaj siedmykrát v sérii, čo je vyrovnanie rekordu ich mužských kolegov z rokov 1936 - 1968. Celkovo hráčky USA ťahajú sériu 55 víťazných zápasov, ktorá sa datuje od zápasu o bronz na OH 1992 v Barcelone.

"Sedem triumfov v neprerušenej sérii, to hovorí všetko o sile amerického basketbalu. Je to úžasné číslo," vyhlásila Brittney Grinerová. Až 206 cm vysoká pivotka s 30 bodmi a 5 doskokmi ovládla finálové štatistiky, zdatne jej sekundovala Breanna Stewartová so 14 bodmi a 14 doskokmi. Grinerová zároveň nezabudla pochváliť finálové súperky. "Japonky majú výbornú streľbu z ktoréhokoľvek miesta, veľmi ťažko sa bránia. Je to veľmi dobrý tím, som veľmi vďačná za toto zlato."

Američanky mali vo svojom tíme dve mimoriadne skúsené hráčky, ktoré ziskom piatej zlatej medaily prepísali rekordné štatistiky basketbalu pod piatimi olympijskými kruhmi. Štyridsaťročná Sue Birdová a o rok a pol mladšia Diana Taurasiová dokázali počas 17-ročnej olympijskej kariéry od Atén 2004 po Tokio 2021 to, čo žiadne hráčky pred nimi. Vyhrali všetkých 36, resp. 38 zápasov na piatich olympijských turnajoch, v ktorých nastúpili. A hoci už dávno nepatria medzi strelecké líderky tímu, ich skúsenosti mali pre Američanky mimoriadny význam.

"Nemohli sme si želať krajší koniec, než práve tento. Ani neviem, čo sa k tomu dá viac povedať. Som veľmi hrdá na to, že som mala taký dlhý čas na sebe reprezentačný dres. Mám za sebou silný príbeh, ktorý by som však neprežila bez spoluhráčok v tíme. Mali sme spolu veľa zábavy a všetky ich mám veľmi rada," uviedla Sue Birdová. "Máme za sebou 20 rokov neustálej obety a odolávania tlaku, lebo každý od nás očakával len víťazstvá. Nikdy to nebolo jednoduché, ale zakaždým sme našli spôsob, ako zvíťaziť a spoločne sa z toho potešiť," skonštatovala Taurasiová.