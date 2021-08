Čo si vezie britský skokan do vody Daley z Tokia? Zlato, bronz a sveter

Nemíňa peniaze na všakovaké suveníry. Z každého športového podujatia si britský skokan do vody Thomas Daley (27) zvyčajne nosí medaily a nejaký uštrikovaný módny kúsok. Bavlna a ihlice sú totiž jeho koníčkom a jeho súperov už neprekvapuje, že v hľadisku či medzi skokmi berie do rúk ihlice a pletie, a pletie...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Túto tradíciu britský olympionik dodržal aj v Tokiu, kde najskôr získal zlato s parťákom Mattym LeeomThomasova olympijská bilancia je štyri medaily.

Tom vyniká nielen športovými výkonmi, ale aj svojím neprehliadnuteľným koníčkom. Všade, kam ide, má so sebou ihlice. Tie vraj stačia, bavlnu si zvyčajne kupuje tam, kde sa ocitne a voľné chvíľky využíva na pletenie. „Keď som sa dostal do Tokia, chcel som vytvoriť niečo, čo mi túto olympiádu bude pripomínať,“ napísal na svojom instagramovom profile v reakcii na časté otázky a fotografie, čo to tam v hľadisku vlastne robí. A tak stihol počas Hier štýlový olympijský sveter s vlajkou Veľkej Británie a malú taštičku na medaily. Pre úplnosť treba dodať, že Daley pletie na dobrú vec. Výťažky z predaja jeho pletených kúskov idú na charitu, ktorá pomáha ľuďom s nádorom na mozgu. Teda na diagnózu, ktorej v r. 2011 podľahol jeho otec Robert.