Nechutné správanie trénerky na OH: Koňa udierala päsťou len preto, že nepreskočil prekážku

Nemeckú jazdeckú trénerku Kim Raisnerovú na olympijských hrách v japonskom Tokiu v sobotu suspendovali po tom, ako ju počas súťaže v modernom päťboji televízne zábery prichytili pri udieraní nespolupracujúceho koňa.

Na záberoch vidieť, ako sa 48-ročná Berlínčanka naklonila a udrela koňa Saint Boy, ktorý odmietol preskočiť prekážky, čo Nemku Anniku Schleuovú stálo šancu na zisk zlatej medaily.

Medzinárodná únia moderného päťboja (UIPM) preskúmala spomenuté zábery, na ktorých sa zdalo, že Raisnerová udrela koňa päsťou. Taktiež bolo počuť, ako kričí na Schleuovú, aby koňa silnejšie bičovala. "Jej činy považujeme za porušenie pravidiel,“ uviedla vo vyhlásení UIPM. Raisnerovej suspendácia platí iba po zvyšok konania Hier XXXII. olympiády, ktoré sa skončia v nedeľu.

Samotnú Schleuovú na sociálnych sieťach ľudia kritizovali, že na kone príliš často používa bič. Skupina nemeckých športovcov Athleten Deutschland sa nestotožňuje s nepriateľskými a nenávistnými prejavmi voči Schleuovej, no uviedla, že v modernom päťboji by mali do budúcnosti zvážiť zmenu pravidiel "s cieľom zabezpečiť ochranu zvierat a vhodné podmienky súťaže pre športovcov."

Pretekári v modernom päťboji musia súťažiť na koňoch, s ktorými sa predtým nikdy nestretli. Spomenutý Saint Boy už predtým odmietol spolupracovať s ruským reprezentantom Gulnazom Gubajdullinom a Nemecká únia moderného päťboja uviedla, že k Schleuovej už prišiel "traumatizovaný" z predchádzajúceho jazdca.