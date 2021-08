Vlček v cieli pri pohľade na Rusov zmeravel: Čo sa stalo?

Bronz slovenských rýchlostných kanoistov na OH 2020 v Tokiu v disciplíne K4 sa nerodil ľahko.

Kvarteto Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek dopádlovalo do cieľa len tesne pred loďou Ruska a najskúsenejší zo štvorice Vlček ešte chvíľu váhal, či z toho naozaj bude medaila.

Slováci však napokon finišovali tretí so stratou 1,315 s na víťazných Nemcov, no štvrtí Rusi stratili na bronz iba 120 tisícin.

"Ja som sa pozrel a zneistel som, keď som videl Rusov vedľa nás. Lebo nepodali v ani jednej jazde excelentný výkon. To ma prekvapilo. Potreboval som, aby mi niekto zakričal z brehu, že sme tretí. Nechcel som sa tešiť dopredu," povedal po pretekoch Vlček, prvý šesťnásobný slovenský olympionik.

Spokojný bol aj Myšák, pre ktorého bola olympiáda v Tokiu druhá, v Riu získal striebro: "Som šťastný, že sme sa opäť mohli postaviť na stupne víťazov. Rozhodovalo sa v posledných metroch, bolo to tesné. Podľa mňa nám naň zostalo veľa síl."

Najmladší 23-ročný člen osádky Samuel Baláž ťahal loď v úlohe "háčika". V Tokiu sa predstavil spolu s Botekom v K2, v tejto disciplíne im však finále ušlo.

"Ja sa veľmi teším. Po K2 to nebolo jednoduché, ale v K4 bola dobrá už rozjazda a veril som. Je to obrovská radosť po tej celej príprave. Neskutočne sme sa tešili na tieto preteky, na túto minútku aj dvadsať sekúnd," povedal Baláž.

Športový riaditeľ sekcie hladkých vôd slovenskej kanoistiky Filip Petrla vyzdvihol najmä to, že sa slovenský štvorkajak dokázal podriadiť ťažkej príprave.

"Všetci sme dúfali v tento výsledok, na medailu sme mysleli dva roky. Pre chalanov to bolo náročné. Mali obmedzené podmienky, zákaz pohybu a opatrenia, nemali sa kde vyventilovať. Mali syndróm leva v klietke, čakali len na to, kedy ich vypustíme na trať. Sme vďační, že sme to dokázali. Škoda, že nám nevyšla K2, ale aj Samo s Adamom vedeli, že sú tu najmä aby uspeli v K4."