Tóth absolvoval šialené preteky na OH bez ujmy! Japonec zvracal na chodník a Guatemalčan si chladil genitálie

Neuveriteľné i šokujúce preteky, ktoré museli podstúpiť chodci na 50 km trati v Sappore. Tieto preteky absolvoval aj slovenský olympionik Matej Tóth (38).

Slovenský reprezentant ukázal veľkú vôľu a odhodlanie. Mnohí mali na trati veľké problémy. Jeden z hrdinov, ktorý preukázal až nadľudské schopnosti, sa stal Japonec Masatora Kawano.

Japonec útočil na medailu, lenže v jednej chvíli ho ovládla únava. Začalo mu byť neprimerane zle, potácal sa a kolaboval. Chytil sa za hrudník a následne sa zvalil na chodník. Okamžite zvracal a udieral rukou o zem.

Iba tranquilo, de repente sufrió un mini ataque, se tiró al piso y parecía iba a vomitar...

Pero le pegó un puño al piso y se levantó con un segundo aliento que lo lleva en la 6ta posición O_o



Masatora Kawano se llama este japonés que compite en los 50 kms de marcha#Tokyo2020 pic.twitter.com/HDzpZS4u69 — Juanse Morales (@juansemo) August 6, 2021

Kawano mal šancu na medailu. Dokázal sa vrátiť na vlastné nohy a preteky dokončiť na skvelej šiestej priečke.

A nebol sám, kto sa dostal do kurióznych problémov. Svet obleteli napríklad obrázky reprezentanta Guatemaly Erika Barronda, ako si vodou chladí genitálie.

We're all here for race walker Erick Barrondo pouring cold water on his tackle with no f***s given #Olympics pic.twitter.com/ImtG1iNOy1 — Alex Terrell (@alxterrell) August 5, 2021

S náročnými podmienkami bojoval i slovenský olympionik Matej Tóth.

"Boli to určite jedny z najťažších pretekov a asi by som ich ani nedokončil, ak by som nemal motiváciu. Na štyridsiatich kilometroch som mal pocit, že to nedám, ak by tam nebola tá obrovská motivácia prísť do cieľa a ukončiť to so cťou.

Som sklamaný, ale bolo to so cťou a môžem sa každému pozrieť do očí, že som spravil maximum. Bolo to najviac, čo som mohol spraviť," povedal Tóth.

Zlato v chôdzi na 50 km získal poľský reprezentant Dawid Tomala. Trať v Sappore zvládol za 3:50:08 hodiny, druhého Jonathana Hilberta z Nemecka zdolal o 36 sekundy, bronz vybojoval Kanaďan Evan Dunfee (+51 s).

Slovenský obhajca zlata z Ria 2016 Matej Tóth obsadil 14. miesto s mankom 6:15 minúty.