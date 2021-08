Tokijské karamboly, z ktorých mrazí: Najdesivejší pád videli diváci na velodrome

Patria k športovým zápoleniam, aj keď pohľad na ne desí. Pády a nehody sa nevyhli ani olympijským športoviskám.

Najdesivejší pád videli diváci na velodrome v semifinále jednej zo ženských disciplín dráhovej cyklistiky, no dych vyráža aj pohľad na zrážku madučkého skejtbordistu s kameramanom.

Holandská dráhová cyklistka Laurine van Riessenová (33) spadla vo vysokej rýchlosti po kolízii s britskou súperkou.

Stratila vedomie, no údajne si karambol na velodrome vôbec nepamätá! Pripomínať jej to však budú zranenia, ktoré utrpela: zlomenina kľúčnej kosti, rebier a pomliaždenie pľúc.

Podľa vyjadrenia vedení holandskej olympijskej výpravy je už pri vedomí a zotavuje sa v nemocnici v Tokiu, kam ju po ošetrení priamo na mieste záchranári previezli.

Šport ako skejtbording je sám o sebe plný nebezpečných a riskantných prvkov a o zranenia v ňom nie je núdza.

No nebezpečný je aj pre tých, ktorí sa v jeho blízkosti ocitnú náhodou. Svoje o tom určite vie kameraman, ktorý sa v Ariake Urban Sports Parku zrazil s Kieranom Woolleyom a spadol na betón.

Iba sedemnásťročný Austrálčan nezvládol dobre prvok pri jazde na zábradlí a vrazil do muža s kamerou. Ku cti mu slúži, že okamžite prišiel a zisťoval, že je zrazený kameraman, ktorý, mimochodom, celú zrážku nafilmoval, v poriadku.

Na dôkaz, že je všetko o.k., si obaja ťukli a pridali aj palce hore. Väčší šok však asi zažil Kieran, ktorý do finále postúpil ako druhý, no finále mu nevyšlo a skončil piaty...