Chodec Matej Tóth obsadil 14. miesto a ide do športového dôchodku:Túžil som sa rozlúčiť medailou!

Definitívna bodka za dlhou a fantastickou kariérou! Chodec Matej Tóth (38) síce nezískal pod piatimi kruhmi v Tokiu vysnívanú medailu a neobhájil zlato z Ria 2016, ale do cieľa došiel so cťou na14. mieste časom 3:50:08 hod.

V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že to boli jeho druhé najťažšie preteky v kariére a nič vo svojej kariére neľutuje. Ak by bola možnosť, rád by sa ešte rozlúčil doma pred svojimi fanúšikmi!

Slovenskí fanúšikovia vám veľmi želali, aby bola rozlúčka s kariérou aj s medailou na krku. Ako hodnotíte svoj výkon na olympijskej trati v Sappore?

- Tiež som si želal, aby som sa rozlúčil s medailou, ale som vôbec rád, že som došiel do cieľa. Keby to nebola olympiáda, tak to asi aj zabalím. Chcel som však pri rozlúčke prísť so cťou. Podmienky však boli naozaj náročné. Po Dauhe to boli druhé najťažšie preteky v kariére.

V čom boli tie podmienky ťažké?

- Pri štarte bola teplota ešte okolo 26 stupňov, ale postupne sa vyšplhala na viac ako tridsať stupňov a pocitovo to bolo na úrovni okolo 40 stupňov. Navyše bola vysoká vlhkosť, okolo 87 percent. Hlavne posledných desať kilometrov, okolo 44. km tam bola veľká kríza, ale som rád, že som to dokončil.

Bola to vaše bodka za skvelou kariérou. Ako ju hodnotíte?

- Bolo to krásnych 26 rokov, ktoré som tomuto športu obetoval, a nič z toho neľutujem. Boli to časy pekné, ale boli aj horšie, no tak to býva.

Čo teraz ďalej?

- Tak v prvom rade si chcem pár týždňov oddýchnuť, pretože príprava na olympiádu bola náročná. Chcem sa venovať svojej rodine, manželke a dvom dcéram a vynahradiť im ten čas, ktorý som bol od nich preč. Potom sa rozhodnem čo ďalej.

Na olympiáde v Tokiu to bola aj rozlúčka s traťou na 50 km. V Paríži 2024 bude pod piatimi kruhmi už trať na 35 kilometrov. Neláka vás to?

- Absolútne nie. Naozaj stačilo. Posledné tri roky už moje telo cítilo, že je toho dosť, takže nastal ten správny čas ísť do športového dôchodku..

Ponesiete na záverečnom ceremoniáli v Tokiu našu vlajku?

- Nie, v nedeľu ráno odlietam domov. Ešte predtým si v sobotu chcem užiť kúsok olympijskej atmosféry v dedine. Všetok čas však budem venovať regenerácii, lebo v tejto chvíli by som sa nedonútil ani na ľahkú prechádzku... Uvidím, ako zareagujú moje šľachy na záťaž, lebo záver som už išiel na hrane.

Plánujete aj nejakú rozlúčku s kariérou na Slovensku?

- Zatiaľ o ničom takom neviem, ale nebol by som proti, keby sa tak stalo.

Matej pod piatimi kruhmi

- na 20 km

Atény 2004 - 32. miesto

Peking 2008 - 26. miesto

- na 50 km

Londýn 2012 - 5. miesto

Rio 2016 - zlato

Tokio 2020 - 14. miesto

Najťažšie preteky? Boj o povesť!

Obdivuhodný Matej Tóth okrem úspechov zažil aj šokujúci okamih v kariére. On, ktorý bojoval proti nečestným praktikám v športe, bol obvinený z dopingu! Vo vzorke z mája 2016 mal príliš nízku hladinu hemoglobínu, čo dopingoví komisári pripísali transfúzii krvi, ktorá zvyšuje výkonnosť. Pre nezrovnalosti v biologickom pase prišiel o MS v Londýne!

MS rodák z Nitry oželel, čakali ho najťažšie preteky v kariére! Absolvoval rôzne vyšetrenia, rozhovory, zbieral dôkazy a argumenty, ktoré mali dosvedčiť jeho nevinu.

„Pocit krivdy a nespravodlivosti je veľký, ale nepatrím medzi tých, ktorí by sa ľutovali a opúšťali,“ hovoril vtedy. Na svoju obhajobu predložil sedem posudkov od expertov zo šiestich krajín, ktoré ho vyšli na 60-tisíc eur. Tie presvedčili slovenskú atletickú disciplinárku, no tá svetová mu poslala svoj verdikt, že je nevinný až tri dni pred Vianocami 2017... Vtedy vyhral najťažšie preteky v živote: boj o svoju povesť.

Senzačný víťaz

Dvadsiata a posledná chodecká päťdesiatka na olympijských hrách mala senzačného víťaza. Stal sa ním Dawid Tomala (31), ktorý v Odori Parku v Sappore vyfúkol zlato všetkým favoritom, keď zaútočil na 30. kilometri a rýchlo si vypracoval náskok.

Jeho triumf je o to impozantnejší, že päťdesiatkilometrovú trať v súťaži absolvoval do konca len druhýkrát v kariére. Prvý raz v marci v Dudinciach, kde si časom 3:49:23 hod. zabezpečil účasť pod piatimi kruhmi. Poliak sa zapíše do histórie ako posledný zlatý medailista v kráľovskej chodeckej disciplíne. Tá totiž od OH 2024 v Paríži už nebude figurovať v olympijskom programe, nahradia ju preteky na 35 km.

Tomala je dôstojným nástupcom legendárneho Roberta Korzeniowského, trojnásobného zlatého medailistu z OH 1996, 2000 a 2004. „Bol to pre mňa úžasný deň, nemôžem tomu uveriť. Pracoval som na tom celý život od 15 rokov, keď som si prvýkrát pomyslel, že by som bol rád olympijský medailista,“ vyznal sa.

Výsledky - muži 50 km:

1. Tomala (Poľ.) 3:50:08 hod., 2. Hilbert (Nem.) +36 s, 3. Dunfee (Kan.) +51... 14. Matej TÓTH +6:15, 41. Michal MORVAY (obaja SR) +25:14