Erik Vlček chce do zbierky chce ďalšiu medailu: Makačka vo fóliovníku pomohla!

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek splnil cieľ a na OH 2020 v Tokiu sa prebojoval priamo do sobotňajšieho semifinále K4 na 500 m. Stálicou v úspešnej lodi je Erik Vlček (39), ktorý si odkrútil štart na šiestej olympiáde !

Rýchlostní kanoisti finišovali s prípravou v stredisku Omigawy, kde si veľmi rýchlo zvykli.

„Ani počasie nám nerobí problémy. Teraz si uvedomujeme, že makačka v špeciálnom stane, pripomínajúcom fóliovník, mala niečo do seba. Pomáhajú nám aj chladiace vesty.“ prezradil z druhej strany zemegule Erik Vlček, ktorý pridal aj ďalšiu chválu.

„Na tých lepenkových posteliach sme sa zabávali, odkedy sa tým Japonci pochválili, ale musím uznať, že sú dobré. Najmä tie špeciálne matrace, ktoré máme a na ktorých si môže každý nastaviť tvrdosť, akú potrebuje,“ pokračoval náš dnes už legendárny kajakár, ktorý však zaradenie medzi legendy rázne odmieta. Vraj až keď bude mať šedivé vlasy, vtedy bude legendou!

Vlček už pred odletom avizoval, že veľmi túži získať štvrtý olympijský kov do svojej bohatej zbierky. „Tentoraz to však bude iné. Ide sa päťstovka (500 m – pozn. aut.), a nie tisícka (1 000 m) ako doteraz... Takže to vlastne bude niečo celkom iné. V príprave sme urobili všetko pre to, aby sme potešili fanúšikov a uspokojili sami seba,“ dodal ešte rodák z Komárna.