Strieborný Sabbatini reagoval po návrate z OH na obvinenia z rasizmu: Bolesť namiesto úžasných osláv!

Z Tokia prišiel plný hnevu! Napriek tomu, že na olympiáde vybojoval skvelé striebro.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Radosť z historického úspechu pokazili golfistovi Rorymu Sabbatinimu (45) nepodložené obvinenia na sociálnych sieťach, že jeho tetovanie na ľavej ruke má údajne spojitosť s rasistickými motívmi.

Rodák z juhoafrického Durbanu, ktorý získal pred tromi rokmi slovenské občianstvo, to po príchode rezolútne odmietol.

Na stretnutí s novinármi sa bez vyzvania pustil do reakcie na útoky. „Chcel by som sa vyjadriť k absurdným obvineniam, ktoré boli vznesené voči mojej osobe, že som biely supremasista. Cítim sa veľmi nahnevaný a dotknutý. Nikdy som nebol spájaný so žiadnymi supremasistami. Som znechutený myšlienkami, že by som mohol byť s nimi spájaný,“ povedal rozladený Sabbatini.

Tri L - horúca téma

Strieborný medailista má na ruke vytetované tri písmená L, čo sa stalo horúcou témou ostrej diskusie na internete.

„V Juhoafrickej republike, odkiaľ pochádza, to, myslím, bol symbol nejakého hnutia podporujúceho rasizmus,“ objavilo sa na sociálnych sieťach.

Naturalizovaný Slovák zdôraznil, že si vždy užíval cestovanie a spoznávanie nových kultúr sveta.

„Rešpektujem všetky vierovyznania, ľudí každej rasy, každého pohlavia a presvedčenia. Taká som osoba. Bodka.“

Jeho manželka Martina hneď po zverejnení obvinení vysvetlila, čo znamenajú tri „elká“ na ľavej ruke jej manžela, čo včera potvrdil aj úspešný golfista.

„Moje tetovanie bolo vyhotovené tetovacím umelcom a zadanie bolo tri L. Sú našimi manželskými sľubmi, ktoré sme si dali, keď sme sa vzali. Znamenajú love, laugh, loyalty - láska, smiech a vernosť. Akékoľvek spojenie alebo asociácia s odpornými separatistami alebo radikálnymi organizáciami je len zhoda náhod.“

Z hrdosti smútok

Sabbatini sa oženil s Martinou Štofaníkovou v októbri 2014 a obaja majú mať odvtedy spomínané tetovanie. Na ruke Roryho v auguste 2018 ešte nebolo. Objavilo sa na nej v januári 2019. Golfista je pobúrený.

„Bolí to, pretože toto mal byť úžasný moment osláv. Cítil som obrovskú hrdosť, že som vybojoval striebro práve pre Slovensko, moju novú adoptovanú krajinu.

Táto absurdná fabrikácia, vyvolaná určitými osobami alebo jednotlivcami, ma urobila nesmierne smutným a znechuteným. Je to veľmi nepekné a škaredé.“

Sabbatini priznal, že viackrát sa už nebude k tejto téme vyjadrovať. Prišiel si do Šamorína užívať strieborný moment s každým na Slovensku. „Ako to hovorí náramok, ktorý som nosil počas olympiády, a bolo to aj motto olympiády: Stronger together – Spolu sme silnejší.“