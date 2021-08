Najrýchlejšiemu Slovákovi nevyšla ani dvojstovka, Volko: Zlyhal som, je to moja vina!

Obrovské sklamanie! Najrýchlejší Slovák – šprintér Ján Volko (24) po vypadnutí v rozbehu na 100 metrov dopadol rovnako aj v behu na 200 m.

Pôsobenie na olympiáde v Tokiu sa tak pre neho skončilo neslávne. Bratislavský rodák nehľadal žiadne výhovorky a pre Nový Čas chlapsky priznal: „Zlyhal som, je to moja vina. Ospravedlňujem sa môjmu tímu a fanúšikom!“

Volko si po neúspešnom sobotňajšom rozbehu na 100 metrov plánoval napraviť včera chuť v druhej disciplíne - behu na 200 metrov. Vo svojom rozbehu však skončil iba na piatej priečke a časom 21,21 sekundy sa celkovo zaradil až na 42. miesto.

„Nebudem sa na nič vyhovárať. Mal som síce počas prípravy určité zdravotné problémy, ale napriek tomu som si veril, že mám na to - bežať dobrý čas, s ktorým by som bol spokojný.

Ukázalo sa, že momentálne na viac nemám,“ povedal na úvod Ján Volko a bez okolkov chlapsky priznal: „Zlyhal som a je to moja vina. Ospravedlňujem sa môjmu tímu i fanúšikom.“

Slovenskí fanúšikovia veľmi dobre vedia, že Volko usilovne drie a je maximalistom, preto jeho neúspešné vystúpenie pod piatimi kruhmi nebudú zatracovať.

„Nebudem sa teraz ľutovať, musím to hodiť za hlavu, aj keď to mrzí, a pozerať sa dopredu na zvyšok sezóny. Štartovať v Tokiu bola pre mňa dobrá skúsenosť, verím, že to nebola posledná olympiáda,“ dodal Jano.

Volko na OH

- 31,61s trvala olympijská premiéra

- 10,40 s je jeho čas zo stovky

(10,13 s = osobný rekord)

- 21,21 s je jeho čas z dvojstovky

(20,24 s = osobný rekord)