Sabbatini je z kauzy tetovanie znechutený: Nie som extrémista, toto mi ublížilo!

Do Bratislavy pricestoval strieborný medailista z golfu Rory Sabbatini (45), ktorého však rozosmutnilo obvinenie z rasizmu

Aj slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková už priniesla zlatú medailu z trapu z olympiády v Tokiu na Slovensko.

Rodák z Juhoafrickej republiky Rory Sabbatini cítil po návrate na Slovensko v prvom rade potrebu vyjadriť sa k obvineniam, že jeho tetovanie je prejavom sympatií k rasistickým organizáciám.

"Veľmi ma to nahnevalo a ublížilo mi to, pretože toto mal byť moment oslavy. Nikto predtým ma s extrémistickými osobami nespájal a znechucuje ma, ak to niekto robí. Rešpektujem človeka každej rasy, pohlavia i vierovyznania.

Moje tetovanie vyhotovil umelec a znázorňuje tri písmena l, ktoré vyjadrujú lásku, radosť a oddanosť. Akékoľvek spájanie mňa s extrémistami je absurdné. Toto je naposledy, čo o tom hovorím. Na žiadne otázky k tejto téme už nebudem reagovať," vyjadril sa Sabbatini.

Golf sa do programu olympijských hier vrátil po vyše sto rokoch na OH 2016 v Riu de Janeiru. Sabbatini tak dokázal priniesť Slovensku cenný kov z tohto športu už pri druhej možnej príležitosti.

"Stala sa úžasná vec. Nedokážem ani vyjadriť ten pocit hrdosti, ktorý cítim po tomto úspechu. Ohlasy, ktoré som dostal, boli neskutočné.

Verím, že inšpirujem mladých golfistov k tomu, aby podstúpili túto cestu. Každému odporúčam, aby si tento zážitok vyskúšal a aby išiel za svojím cieľom a nikdy sa nevzdával," vyslal povzbudivé slová juhoafrický rodák.

Z úspechu Sabbatiniho mal pochopiteľnú radosť aj prezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala.

"Pre nás je to úžasná reklama. Viem, že mnohí si na Slovensku mysleli, že golf je iba zábavka pre snobov, no hrať ho môžu celé rodiny. Od detí až po dôchodcov. Takých športov je málo," pripomenul.