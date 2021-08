Cieľ splnila, chcela však viac: Ako vidí Zapletalová sovju budúcnosť v atletike?

Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila na OH v Tokiu 15. miesto v behu na 400 m prekážok.

S celkovým výsledkom bola spokojná, no mrzelo ju semifinále, v ktorom nepredviedla to, čo chcela. Postup do finále totiž nebol až tak veľmi vzdialený a mladá pretekárka verila, že sa oň môže pobiť.

To sa jej však nepodarilo, keď už od úvodu druhého semifinálového behu zaostávala za súperkami a nakoniec ho skončila na 6. mieste výkonom 55,79 sekundy. Ten bol 79 stotín horší, ako predviedla v rozbehu, pričom v ňom spravila veľké chyby na ôsmej a deviatej prekážke. Krátko pred štartom sa na Olympijskom štadióne v Tokiu spustil hustý lejak, ktorý pretekárkam skomplikoval situáciu. "Chcela som si napraviť rozbeh a zabojovať o lepší čas. V rozcvičke sa mi bežalo super, mala som ľahké nohy a bola som dobre nastavená na preteky. Ako som už stála na štarte, tak som bola celá mokrá. Osobne mi dážď nevadí, ale toto bola už riadna sprcha. Lepšie by to bolo bez neho, no ostatné baby ukázali, že sa dá bežať dobré časy aj v takomto počasí," povedala Zapletalová.

Z každého z troch semifinále postúpil dve najlepšie a finálovú osmičku doplnili ďalšie dve podľa času. Úradujúca európska šampiónka do 23 rokov by na postup potrebovala zlepšiť vlastný slovenský rekord 54,28 z júlového šampionátu v Tallinne: "Bolo treba dokonalý beh a ten som nepredviedla. Ešte mám formu v nohách a verila som, že keby mi všetko vyjde, mohla by som si spraviť osobák. Dnes mi však nešli nôžky a od začiatku som na súperky strácala."

Po nevydarenom behu si trochu aj poplakala, no celkovom hodnotila svoje vystúpenie na premiérovej olympiáde pozitívne: "Teraz som nešťastná a sklamaná, ale celkovo som rada, že som sa mohla zúčastniť a dostala som sa do semifinále." Dvadsaťjedenročná atlétka si z Tokia odniesla najmä to, že za priaznivých okolností dokáže držať krok so svetovou konkurenciou a to je pre ňu motivácia do ďalšej kariéry. "V podstate som cieľ splnila, tým bolo semifinále. No vedela som, že finále nie je ďaleko a je reálne, keby som bežala nejaký svoj dobrý čas. Myslím si, že okrem špičky sme s ostatnými súperkami na podobnej úrovni. Je to pre mňa motivácia a povzbudenie, že patrím do vyššej úrovne a mám s kým súperiť," uviedla a dodala, že výkon z Tokia by si rada napravila o tri roky v Paríži.