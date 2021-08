Strieborný Sabbatini šokoval na olympiáde v Tokiu: Medaila, s ktorou nikto nerátal!

Senzácia! Golfista Rory Sabbatini (45) získal pre Slovensko historicky prvú medailu pod piatimi kruhmi v tomto športe.

Po treťom hracom dni bol rodák z JAR až na 17. priečke. V nedeľu však dosiahol skóre 10 pod par, čím vytvoril olympijský rekord ihriska. Odrovnal až na jedného všetkých ostatných konkurentov a má striebro. Slovensko tak má už tri medaily (1-2-0). Skúsený golfista Rory Sabbatini získal slovenské občianstvo v decembri 2018 s cieľom pokúsiť sa pre Slovensko získať na olympiáde v Tokiu historickú medailu v tomto športe.

„Áno, pred odchodom do Tokia som hovoril, že by som chcel získať cenný kov, ale bolo to skôr také zbožné želanie. Sen sa však stal skutočnosťou a som nesmierne šťastný, že sa mi to podarilo,“ povedal so slzami v očiach pre RTVS Sabbatini, ktorého profesionálnou nosičkou výstroja je jeho manželka Martina Štofaníková-Sabbatini.

Smutný po 3. dni

Po troch hracích dňoch to pred nedeľňajším záverom vôbec nevyzeralo ružovo. Rory bol až na 17. priečke s veľkou stratou na medailové pozície. „Tretí deň som hral katastrofálne. Preto som bol aj veľmi smutný, že som to pokazil. Navyše v nedeľu ráno mi na rozcvičke vôbec nič nepadalo,“ pokračoval Sabbatini, ktorý však posledný hrací deň turnaja predviedol fantastický výkon a šokoval konkurenciu.

Podpora od šéfa

„Povedal som mu na raňajkách, nech si to užije, že nemá čo stratiť. Už len to, že sa dostal na olympiádu, je úspech. A napokon to vypálilo parádne. Nemôžem tomu stále uveriť. Je to veľká vec pre slovenský golf,“ povedal pre Nový Čas z dejiska Hier šťastný a hrdý šéf golfovej asociácie Rastislav Antala. „Určite bude aj nejaká oslava ešte v Tokiu a potom po príchode na Slovensko,“ reagoval Rory, a Antala s úsmevom dodal: „Veľa toho pred pondelkovým odletom domov isto nepospíme.“