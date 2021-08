Strieborného Grigara teší záujem fanúšikov: Náš šport je najkrajší

Úspešní vodní slalomári z VŠC Dukla Banská Bystrica Jakub Grigar, Eliška Mintálová a Monika Škáchová sa po návrate z olympijských hier tešia veľkému záujmu fanúšikov. V nedeľu sa s nimi stretli v Banskej Bystrici a najväčšou hviezdou bol kajakár Jakub Grigar, čerstvý strieborný medailista z Tokia.

"Sú to pre mňa veľmi šťastné okamihy. Nevedel som si doposiaľ predstaviť, že by za mnou chodilo toľko ľudí len preto, aby si so mnou mohli urobiť fotku. Som nadšený. Zároveň vznikajú pre mňa nové výzvy, lebo je s tým spojených veľa mediálnych povinností. Nie som úplne najlepší rečník, takže je to pre mňa trošku ťažké, ale verím, že sa to naučím. Zároveň prichádza za mnou veľmi veľa Slovákov so slovami, že ma sledovali, čo ma veľmi teší, pretože si myslím, že tento náš šport je najkrajší na svete," uviedol pre TASR člen banskobystrickej Dukly, ktorý s odstupom času hodnotil svoju finálovú jazdu: "Bolo v nej veľa chýb, dalo sa na to pozrieť aj inak, ale myslím si, že to bola jazda, ktorú som chcel predviesť. Bola bezpečná, taká, na ktorú som si veril a vedel som, že ju dokážem zajazdiť. Tak som sa rozhodol už na štarte. Veril som, že to vydá na medailu. Zlatá jazda Jiřího Prskavca bola skvelá, bol to už limit trate, každú jednu bránku prešiel úplne úžasne. Všetko spravil, tak ako mal, a v ten deň bol o triedu lepší ako my všetci ostatní."

V K1 žien sa vo finále na OH v Tokiu predstavila ďalšia členka VŠC Dukla Eliška Mintálová. Obsadila deviate miesto, ktoré s odstupom času hodnotila kladne vzhľadom na problémy, s ktorými sa stretla. Pre TASR uviedla: "Som rada, že nám ľudia fandili z domu, lebo na japonských tribúnach to bolo prázdne, no cítili sme podporu na diaľku. Ja som šťastná aj za deviate miesto, hoci si možno niekto povie, že po tých olympijských medailách, čo sme z vodného slalomu v minulosti nosili, tak deviate miesto je nič. Pre nás je to malá medaila, lebo čím som si prešla za posledný čas, tak to bolo nepríjemné. Na Svetových pohároch som mala zranenie, ktoré ma obmedzilo na tri týždne. V Tokiu som si zlomila palec na nohe, nemohla som trénovať, takže som napokon šťastná za to, ako som to zvládla. Celý realizačný tím robil všetko pre to, aby som mohla odštartovať. Nezostáva mi nič iné, len sa dobre pripraviť na majstrovstvá sveta a zostávajúce dve podujatia SP."

Deviatu priečku v Tokiu obsadila aj ďalšia vodná slalomárka z banskobystrickej Dukly Monika Škáchová v disciplíne C1. Aj ju prekvapil veľký záujem ľudí po návrate na Slovensko. "Prišli sme v sobotu večer a už v nedeľu dopoludnia nás privítala v Liptovskom Mikuláši celá vodácka komunita. Prišli aj z iných miest. Som šťastná, že som mohla byť na olympiáde a predviesť moje výkony, ukázať, na čo mám. Finálová jazda nebola ideálna, nie som s ňou ani s odstupom času spokojná. Avšak už len to, že som sa mohla predstaviť vo finále, tak za to som šťastná. Dúfam, že sa ponaučím z chýb a do budúcna to napravím. Bol to pre mňa veľký zážitok, priviezla som si nové skúsenosti a myslím si, že ma to posunie vpred," povedala Škáchová pre TASR.