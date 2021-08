Nikam nejdem! Boxer netradične protestoval proti diskvalifikácii, sedel a zaútočil na kameru

Francúzsky boxer Mourad Aliev (26) presedel na olympijských hrách zhruba hodinu pri ringu na protest proti tomu, že ho rozhodca vo štvrťfinálovom zápase diskvalifikoval.

V súboji s Britom Frazer Clarkom ho rozhodca vylúčil za úmyselný úder hlavou.

Na rozhodnutie rozhodcu Andyho Mustacchia reagoval nahnevane, okrem iného vypľul svoj chránič úst a zasiahol aj televíznu kameru.

Rozhodca francúzskeho boxera diskvalifikoval štyri sekundy pred koncom druhého kola. Jeho súper mal viditeľné rany blízkosti oboch očí. Aliev na verdikt reagoval tým, že nehybne sedel opretý o povrazy ringu.

"Bol to môj spôsob, ako ukázať, že rozhodnutie bolo nefér. Chcel som bojovať proti nespravodlivosti," povedal Aliev.

"Celý život som na toto trénoval, dostal som sa tu a kvôli jednému rozhodnutie rozhodcu som prehral," doplnil.

Zhruba po polhodine funkcionári prehovorili Alieva. Boxer svoje miesto opustil, po ďalších 15 minútach sa však vrátil a pokračoval ešte chvíľu v proteste.

"Cítil som, že nejaké hlavičky tam boli. Ak to bolo úmyselné alebo nie, to neviem posúdiť. Viem, že je to ťažké, ale najlepšie je jednoducho odísť do šatne," uviedol Clarke, ktorý si postupom do semifinále zabezpečil minimálne bronzovú medailu.