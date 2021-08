Manželka a caddy Sabbatiniová: V jednom momente som si musela poplakať

Martina Sabbatiniová sa dostala na olympijské hry na poslednú chvíľu ako caddy svojho manžela Roryho.

Pôvodne figurovala iba ako náhradníčka v tejto pozícii, no nakoniec priniesla svojmu partnerovi šťastie a v Tokiu sa s ním radovala zo senzačnej striebornej medaily.

"Je to úžasné, máme striebro," zakričala od radosti v mixzóne. S medailou pritom pred olympiádou ani veľmi nepočítala.

"Nebol to môj sen. Stále sa z toho spamätávam, nemali sme nejaké veľké očakávania, predsa len to pole bolo veľmi silné. Ja som si myslela, že prídeme, urobíme super výsledok, skončíme možno v najlepšej desiatke, možno sa podarí prehupnúť do Top5, ale nakoniec máme striebro. Je to super."

Sabbatini sa krátko pred hrami v Tokiu rozišiel so svojím caddym a tak sa tejto úlohy ujala manželka: "Už som si to predtým vyskúšala na niekoľkých turnajoch v zahraničí a jednom aj na Slovensku. Už som mala aj všetky kolá do mínusu a som rada, že som si aj tu vylepšila skóre."

Rodák z Durbanu v Juhoafrickej republike si vybojoval medailu skvelým výkonom v záverečnom kole, keď predviedol desať úderov pod par a pritom zahral dvakrát bogey. Turnaj tak ukončil so 17 údermi pod par, no po odohratí všetkých jamiek musel ešte čakať na výsledky svojich súperov.

"Dnes bol najpokojnejší zo všetkých dní, čo tu odohral. Keď mal birdie a dostal sa na mínus 17, tak mi došlo, že by to už mohlo stačiť minimálne na bronz. Už vtedy som si trochu poplakala. A teraz sú to už také emócie radosti, keďže to z nás už opadlo a boli sme si istí medailou. Chvíľu to dokonca vyzeralo, že budeme bojovať o zlato," uviedla a prezradila, že po zisku striebra zašepkala manželovi do ucha: "Teraz si už legenda."

Legendárny sa stal určite pre slovenský golf, ku ktorému ho priviedla práve manželka a jej bratranec, súčasný prezident Slovenskej golfovej asociácie (SGA) Rastislav Antala: "Je to niečo obrovské, všetci nám gratulovali, sú tu obrovské golfové veľmoci a zrazu sme prišli my zo Slovenska. Doteraz sme neboli na žiadnej golfovej mape sveta a všetci sa nás pýtali, že kde je to Slovensko. Tak teraz vidia, kde je Slovensko, je na pódiu."