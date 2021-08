Sabbatini vybojoval Slovensku senzačné striebro: Bol som nervózny, ale frustrujúca sezóna má krásne vyvrcholenie!

Správa o striebre golfistu Roryho Sabbatiniho (45) na olympijských hrách obletela svet ako senzácia.

Pre slovenského reprezentanta to však bolo naplnenie ambícií, o ktorých hovoril už pred odchodom do Tokia. Hoci nepatril k favoritom a po 3. kole to nevyzeralo, že by sa mohol prebojovať k cennému kovu, v nedeľu predviedol životný výkon a vyletel na pódium.

Pre Slovensko vybojoval premiérový cenný kov v športe, ktorý sa pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro vrátil do olympijského programu po 112 rokoch. Štyridsaťpäťročný Sabbatini figuroval po 1. kole olympijského turnaja na 20. mieste, v 2. sa posunul na priebežné 11., no sobotňajší program mu nevyšiel a klesol na 17. pozíciu.

Do záverečného kola išiel so stratou sedem úderov na vedúceho Xandera Schauffeleho z USA. Rodák z Juhoafrickej republiky si však odložil najlepší výkon na záver. Desiatimi údermi pod par vytvoril nový rekord ihriska v Kasumigaseki Country klube a turnaj zakončil s bilanciou 17 rán pod par. Víťazný Schauffele bol len o jeden úder lepší.

"Som v úžase. Po tom, ako som hral včera som nečakal, že teraz budem v tejto pozícii. Keď som sem dnes prišiel, nemal som od seba príliš veľké očakávania. No proste to dnes všetko išlo ako po masle, bol to jeden z tých zriedkavých dní na ihrisku, keď všetko vychádza. Je to jeden z najväčších úspechov mojej golfovej kariéry," tešil sa po zisku striebra.

Sabbatinimu sa tento rok nedarilo podľa predstáv, no veril, že v Tokiu, kde mu vyhovoval profil ihriska, by mohol konečne zabojovať o popredné umiestnenie. V prebiehajúcej sezóne dosiahol najlepšie 10. miesto na turnaji Faremers Insurance Open a 12. na The American Express.

"Myslím si, že som hral celkom dobre a bol som stále blízko, no bola to frustrujúca sezóna. Akoby bolo všetko tak ako má, ale nakoniec to nespadlo.

Dnes to bolo možno aj o tom, že som vedel, že nie som úplne v pozícii, aby som bojoval o medailu. Preto som hral agresívnejšie, viac smerom k tomu, aký som kedysi býval golfista. Nie taký konzervatívny, skôr útočný a dokázal som využiť svoje príležitosti, keď sa naskytli," uviedol.

V nedeľu odštartoval dvoma birdie na úvodných dvoch jamkách, do ôsmej pridal ďalšie dva a taktiež eagle na šiestej. Prvé zaváhanie prišlo na deviatej jamke, keď zahral bogey.

Štyri z ďalších piatich jamiek však zahral opäť s úderom pod par a mieril za rekordom ihriska. Kritický bod prišiel na 16. jamke. Sabbatinimu nevyšiel odpal a zahral ďalšie bogey. Svoju chybu však vzápätí napravil a na 17. i záverečnej 18. jamke pridal dvakrát birdie.

"V podstate som mal jeden zlý odpal na 16. jamke za celý deň. Ak by ste sa spýtali akéhokoľvek hráča, či by bral len jeden zlý úder za kolo, bol by veľmi šťastný," povedal.

K výkonu desať úderov pod par v 4. kole mu gratulovali takmer všetci súperi: "Boli veľmi priateľskí a povzbudzovali ma. Hral som dobre, ale aj tak, dať na týchto pretekoch a na tomto ihrisku desať pod par je veľmi ťažká vec. Som na to hrdý a teší ma to, budem na to dlho spomínať."

Po odohratí 18 jamiek nemal istotu medaily a musel čakať na výsledky svojich súperov. Na chvíľu sa dokonca objavil na spoločnom prvom mieste so Schauffelem.

"Bolo to vzrušujúce, bol som trochu nervózny. Dlho som si myslel, že Xander to vyhrá, no potom spravil chybu a bolo to ešte zaujímavé. Bol som pripravený na rozstrel a pre istotu som sa snažil udržať čerstvý. Xander však predviedol na 18. jamke dobrý tretí úder a vedel som, že pri jeho kvalitách to už zvládne."

Sabbatini verí, že jeho olympijský úspech pomôže pozdvihnúť golfové hnutie na Slovensku a privedie k tomuto športu viacej najmä mladých ľudí. To bol aj primárny cieľ, prečo získal slovenské občianstvo.

"Dúfam v to a verím, že sa pohnú ľady a viac mladých ľudí sa bude zaujímať o golf, že vyrastú ďalší profesionálni hráči a budúci olympionici. Prijať občianstvo bolo skvelé rozhodnutie.

Pôvodne prišlo, aby sme sa pokúsili vzbudiť záujem o golf u mladých a vychovať na Slovensku nejakých nových hráčov. Potom prišla šanca reprezentovať Slovensko na olympiáde, čo bola veľká česť. Prežil som tu fantastický týždeň spolu s ďalšími slovenskými športovcami. Som hrdý na to, že som tu a že som pre Slovensko získal medailu."