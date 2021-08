Olympijská senzácia pre Slovensko: Golfista Sabbatini získal v Tokiu striebornú medailu!

Rory Sabbatini (44) získal v Tokiu striebornú medailu v golfe. Zlato vybojoval Američan Xander Schauffele, o bronze dodatočne bojovalo sedem hráčov v rozstrele.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pre slovenskú výpravu vybojoval tretiu medailu, druhú striebornú. Olympijskou šampiónkou sa vo štvrtok stala strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková v trape, striebro získal v piatok vodný slalomár Jakub Grigar v K1.

Rodákovi z Juhoafrickej republiky patrilo po 3.kole až 17. miesto s bilanciou 7 pod par. Svoj najlepší výkon si odložil na záverečné kolo, po ktorom mal bilanciu 17 rán pod par. Víťazný Američan zakončil turnaj s výkonom 18 pod par.

Sabbatini v 4. kole turnaja vytvoril olympijský rekord ihriska so skóre 10 pod par. Pre Slovensko vybojoval premiérový cenný kov v športe, ktorý sa pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro vrátil do olympijského programu po 112 rokoch.

"Ráno sme išli na raňajky, bez stresu a bez tlaku. Vraveli sme Rorymu 'choď sa zabaviť. keď zahráš mínus desať, je šanca na medailu. Skôr sme však mysleli na najlepšiu desiatku.

Stalo sa. Je to super, ale takýto úžasný výsledok sme si nepredstavovali ani v najdivokejších snoch. Bez ohľadu na to, či to bude medaila alebo nie, je to obrovský úspech. Všetci sme pred olympiádou hovorili, že nejdeme do Tokia na výlet, ale zabojovať medailu pre Slovensko. Teraz je to reálne," uviedol prezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala pre RTVS.