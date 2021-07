Nedosiahol na sezónne maximum: Volko nepostúpil do semifinále stovky v Tokiu!

Slovenský šprintér Ján Volko (24) nepostúpil na olympijských hrách v Tokiu do semifinále behu na 100 metrov. V záverečnom siedmom sobotňajšom rozbehu obsadil siedme miesto časom 10,40 sekundy.

Za austrálskym víťazom rozbehu Rohanom Browningom zaostal o 39 stotín sekundy.

„Sám neviem, ako to zhodnotiť a čo sa vlastne stalo. Asi to nebol môj deň. Pri rozcvičke aj celý týždeň pred štartom som sa cítil dobre. Neviem, čo sa stalo, ale už je to také, aké je, a nič s tým nespravíme,“ uviedol Volko v prvej reakcii pre RTVS.

Dvadsaťštyriročný Bratislavčan priznal, že to z jeho strany bolo „slabé“, čo podčiarkuje aj konečné 46. miesto v rozbehoch.

„V podstate som veľmi nerátal s postupom do semifinále. Jediné, čo som chcel, bolo sezónne maximum. Nepodarilo sa mi to, ten beh nebol dobrý. Musíme si s trénerkou sadnúť, aby sme prebrali, čo som robil zle,“ skonštatoval Volko, ktorý sa v Tokiu po „stovke“ ešte predstaví aj v behu na 200 m.