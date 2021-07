Špotáková po sklamaní v mixe už myslí na Paríž: Keby niekto vedel, na čo myslím, skončím na psychiatrii!

Slovenská trapistka Jana Špotáková sa napriek sklamaniu v mixe nelúčila s olympiádou v Tokiu smutne.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Spolu s kolegom Mariánom Kovačócym jej k postupu do bojov o medaily nechýbalo veľa, tento výsledok ju mrzí. Zároveň ju to však motivuje do ďalšej práce. Myslí už na OH v Paríži 2024, ešte predtým by chcela priviesť na svet svoje druhé dieťa.

Dvojici Kovačócy – Špotáková ušlo lepšie miesto v poslednej položke, slovenské duo obsadilo v kvalifikácii 8. miesto výkonom 144. Do rozstrelu súboja o bronz im chýbali dva terče. Špotáková netrafila v prvej položke dva holuby, v tretej ďalšie tri.

Kovačócy minul dokopy iba raz. "Strelnica je krásna a hoci je extrémne teplo, nemám podmienkam čo vytknúť.

V ceste som si stála ja sama. Mrzí ma to, lebo k tomu, aby sme strieľali o medailu, nám nechýbalo veľa. Majo strieľal božsky, ja som sa zodpovednosti bála. Nezvládla som to," povedala Špotáková.

Slovenská strelkyňa urobila v tretej položke chybu pri desiatom, jedenástom a trinástom výstrele. Tento moment o všetkom rozhodol.

"Katastrofa to nebola, prvé dve položky boli fajn. Mne sa páčilo, že ma Majo držal v pokoji, hovoril, že nám nikto hlavu neodtrhne, ale ja si ju asi odtrhnem sama," vyhlásila Špotáková.

Pri svojom zaváhaní nebola dobre nastavená psychicky, ale zobrala to s úsmevom: "Keby som niekomu povedala, na čo som v tom momente myslela, tak prídem domov a rovno ma odvezú na psychiatriu. Vedela som pred poslednou položkou, že máme na medailu, ale potom keď som chybovala, tak som vedela, že to je stratené. Ale chcela som to potom dobojovať, čo sa mi podarilo. Ale mrzí ma to."

Podľa trénera Branislava Slamku urobila Špotáková výrazný progres za uplynulý rok, olympiáda slovenskú reprezentantku motivovala. Nielen atmosférou, ale aj skvelým výkonom jej kolegyne Zuzany Rehák Štefečekovej.

"Ja sa strašne teším domov, lebo chceme s manželom zväčšiť našu rodinu. Ale boj o Paríž ma nenechá chladnou. So Zuzkou sme sa rozprávali, že táto olympiáda bola krásna a chcela by som zažiť ešte jednu. Streľba nie je limitovaná vekom, ale výkonmi. A keď máte dobré zázemie, tak sa to dá skĺbiť," dodala 35-ročná slovenská strelkyňa.