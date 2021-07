Emma Zapletalová postúpila v premiére na OH do semifinále: Mala som obavy, že som skončila!

Ôsma a deviata prekážka takmer pokazili Emme Zapletalovej (21) premiérové vystúpenie na olympijských hrách.

V sobotňajšom rozbehu na oboch zaváhala, ale napriek tomu si zabezpečila postup a to dokonca svojim druhým najlepším časom v kariére na 400 m cez prekážky.

Po dvoch chybách dobehla v poslednom 5. rozbehu na 6. mieste v čase 55.00 s, pričom najprv ani nevedela, že jej stačí na postup do pondelkového semifinále.

"Myslela som si, že v ostatných behoch boli lepšie časy, takže som odchádzala zo štadióna s tým, že som to celé zbabrala. Bola som z toho dosť nešťastná.

Potom som sa ale dozvedela, že som postúpila s časom. Prekvapilo ma to a potešila som sa, pretože keď som dobehla šiesta, tak som ani nedúfala, že to bude stačiť. Som však šťastná, že to bolo aspoň malé ´q´ a môžem si to napraviť v semifinále," povedala Zapletalová, ktorá zabehla 12. najlepší čas v rozbehoch.

Chyby vyplynuli z veľkej nervozity, ktorú cítila pred svojím prvým štartom na podujatí najvyššieho rangu. "Ani neviem, z čoho bola, no pre mňa to boli prvé veľké preteky, také ozajstné dospelácke," hľadala príčiny veľkého stresu, ktorý je pred štartom zväzoval nohy: "Nebola to taká zdravá predpreteková nervozita, ale bolo to oveľa vážnejšie."

Zapletalová mala dobrý štart, ale potom stratila rytmus a takmer ju to stálo postup.

"Na ôsmej a deviatej prekážke prišli obrovské chyby. Nezvládla som rytmus, musela som zabrzdiť, po skoku som sa znova rozbiehala, takže som stratila čas i sily," uviedla.

Výsledný čas bol aj preto celkom prekvapujúci. Doteraz bežala rýchlejšie len na nedávnych ME do 23 rokov v Tallinne, kde vytvorila časom 54,28 sekundy slovenský rekord (predtým 55,19) aj rekord šampionátu (predtým 54,50).

"Forma po ME mi ešte zostala. Na tréningoch to vyzeralo super, v nohách a v sebe to mám, už to len treba spojiť dokopy. Poriadne a bez nervozity sa nastaviť na semifinále. Myslím si, že po týchto rozbehoch už budem vedieť ako na to a môže to byť dobré," uviedla.

Semifinále je na programe v pondelok večer tokijského času, čo Zapletalovej vyhovuje oveľa viac ako ranné rozbehy. Postupový kľúč je však veľmi prísny. Z každého z troch behov sa dostanú do finále dve najlepšie, šesticu doplnia dve pretekárky s časom.

Slovenská atlétka sa predstaví v 2. semifinále aj s držiteľkou svetového rekordu (51,90) Sydney McLaughlinovou z USA i či Ukrajinkou Annou Ryžykovovou, ktorá zabehla piaty najlepší výkon roka (52,96).

"Ostatné rozbehy som nesledovala, takže neviem, ako bežali baby, či sa šetrili alebo išli naplno. Ale myslím si, že na postup bude treba čas tesne pod 54 s alebo 54,0. Ja budem bežať naplno a uvidím, aký výsledok z toho bude. Chcem ukázať tú naozajstnú Emmu a ako vie bežať na olympijských hrách," dodala.