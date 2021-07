V českom olympijskom tíme to vrie: Tenistka Plíšková nahnevala veslára!

Vojna v českom športe! Tenistka Karolína Plíšková (29) svojim výrokom o olympijských hrách nahnevala veslára Jakuba Podrazila (29).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Český pretekár v dvojskife s kolegom Cincibuchom na OH v Tokiu dieru do sveta neurobil, keď skončili na trinástom mieste.

Napriek tomu spôsobil rozruch jeho komentár na sociálnych sieťach, v ktorom kritizuje finalistku nedávneho Wimbledonu a niekdajšiu svetovú jednotku Plíškovu.

Česká tenistka vypadla v osemfinále na olympijskom turnaji.

„Plán v Tokiu je celkom náročný. Ja som tu bola na kurtoch štyri dni v kuse od rána do večera, čo asi úplne nepridá. Aj keď sa cítim fyzicky dobre, nejakú iskru človek stratí," hodnotila svoj pôsobenie v Tokiu a dodala:

„Som rada, že som si to tu skúsila, zažila. Avšak, asi to nie je nič úplne pre mňa...“

Pre českého veslára Podrazila sú olympijské hry vrcholom a preto na slová tenistky Pliškovej zareagoval podráždene.

„Vrcholový športovec, ktorý povie, že OH nie sú nič pre neho, tam podľa mňa nemá čo robiť," kriticky vypenil na tenistku a dodal: „Ale to olympijské PR je veľkým lákadlom, to chápem."