Dojatá mama Zuzany Rehák Štefečekovej: Pred finále si pýtala fotky grilovačky!

V Nitre, kde sa Zuzana Rehák-Štefečeková narodila a vyrastala, sledovala zlatú jazdu svojej dcéry aj mama Eva.

„Sú to obrovské emócie, plačem ako dieťa, ale sú to slzy šťastia a hrdosti. Pre Zuzku je zlato odmenou za roky driny a stál pri nej aj Pánbožko. A hlavne ma teší to, že Zuzka má radosť z toho, že dala to toho všetko a prinieslo to úspech. To sa dá ťažko opísať slovami,“ povedala Novému Času hrdá mamina.

Možno málokto vie, že Zuzka v detstve koketovala s iným športom. „Najskôr hrávala od štyroch rokov tenis, potom dva roky skúšala volejbal, ale napokon skončila u streľby, keďže aj bývalý manžel – Zuzkin otec, bol strelcom,“ pokračovala mama Eva.

Na otázku, čo svojej dcére po príchode z Tokia navarí, odvetila: „Ona si na nejaké špeciálne jedlo nikdy nepotrpela. Ona sa tešila z toho, že sme pokope rodina, to bolo pre ňu najviac. Ale chutí jej môj šalát, to povie, že je najlepší na svete,“ dodala s úsmevom na záver.

Najbližšia rodina Zuzky si v stredu pred finále urobila aj malú grilovačku. „Zuzka chcela, aby sme jej poslali rodinné foto pred finále, aby si urobila takú pohodičku. Tak sme grilovali a posielali jej obrázky. Chcela mať pocit, že je takto aj z Tokia s nami,“ prezradil manžel Martin.