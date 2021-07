Šéf SOŠV Anton Siekel o zlate Rehák-Štefečekovej: Aké je jej tajomstvo úspechu?

Celé Slovensko je na nohách! Fantastický výkon Zuzany Rehák-Štefečkovej (37) nenechal chladným žiadneho športového fanúšika. Silné emócie lomcovali aj šéfom olympionikov Antonom Siekelom. V čom tkvie podľa neho tajomstvo úspechu našej excelentnej strelkyne?!

Na štvrtkový program OH v Tokiu sa mimoriadne tešil aj šéf našich olympionikov Anton Siekel.

Po neúspešnom vystúpení nášho boxera Andreja Csemeza veril, že v trape bude Zuzka Rehák-Štefečková siahať na najvyššie méty.

„Boli to silné emócie, Zuzke som okamžite poslal esemesku. Je to veľký úspech pre ňu aj pre našu krajinu. Mala nielen športové šťastie, ale vytvorila aj svetový rekord, ktorý už nie je možné prekonať, takže je zaslúžená olympijská víťazka,“ hovorí Siekel s tým, že to nemusí byť posledný cenný kov, ktorý táto sympatická Slovenka získala.

„Pred OH som si želal 3 medaily a Zuzka bola v rámci tohto tria, ale ešte nemusela povedať posledné slovo, pretože ju ešte čaká mix spolu s Erikom Vargom, kde tiež patria medzi úzku špičku, medzi favoritov,“ myslí si šéf SOŠV.

Za svoje víťazstvo získa naša strelkyňa odmenu 50-tisíc eur. V prípade 2. miesta je odmena pre športovca 40- a v prípade 3. miesta 30-tisíc €.

Prečo sa jej tak darí?

Úžasné na našej reprezentantke je aj to, že dokázala skĺbiť materstvo a šport a pri dvoch malých deťoch sa stále udržať vo svetovej špičke. A v čom je podľa Antona Siekela tajomstvo jej úspechu?

„Nejaký športový expert by povedal, že tajomstvo jej úspechu je to sústredenie a motivácia. Ona má jasne nastavené hodnoty, ako pristupuje k športu, tak pristupuje k životu, je systematická, precízna, verí, že za tvrdú prácu sa dostavia výsledky,“ uviedol a dodal, že pevne verí, že ju uvidíme aj na ďalšej olympiáde v Paríži.

V tejto chvíli je podľa neho najvyšší čas zamyslieť sa aj nad tým, ako čo najrýchlejšie pomôcť vytvoriť Národné strelecké centrum.

„Ja som mal na stole niekoľko projektov, len treba to dotiahnuť do finálnej fázy, aby sa začali realizovať. Ale aj ďalšie športy, ktoré dlhodobo dosahujú výsledky na svetovej úrovni, a to rýchlostná kanoistika, vodný slalom, aj voči nim máme z minulosti veľké resty. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako týmto športom vytvoriť podmienky, aby v tejto tradícii pokračovali,“ dodáva.