Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková sa zapísala do histórie: Prezradila, čo prežívala pred poslednou ranou

Vrátila sa vo veľkom štýle! Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková (37) sa po deviatich rokoch opäť predstavila na olympiáde.

Po dvoch striebrach v Pekingu 2008 a v Londýne 2012 vynechala kvôli materstvu Rio 2016, aby v Tokiu rozprášila konkurenciu a získala zlato. Denníku Nový Čas poskytla z dejiska hier rozhovor, v ktorom prezradila svoje prvé dojmy po zisku zlatej medaily.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

- Som veľmi šťastná, prežívam naozaj obrovskú radosť. Pred pretekmi som nechcela vopred hovoriť o medailových ambíciách, aby som nič nezakríkla. Povedala som si, že vtedy budem spokojná, keď dám zo seba maximum. A to sa podarilo. Konečne som aj sama sebe dokázala, že vo finále viem zastrieľať.

Aj ste jedným očkom vo finále sledovali súperky? Lebo na obrazovke bolo vidno, ako veľmi sa sústredíte.

- Hlavne som si chcela udržať chladnú hlavu a byť maximálne koncentrovaná. Možno som očkom dva- či trikrát pozrela na tabuľu, ako sa to vyvíja.

Tréner Zuzany Rehák Štefečekovej o zlatej medaile: Krajšiu bodku za kariérou som si nemohol želať!

Do finále ste vstupovali so svetovým rekordom, zostrelili ste všetkých 125 terčov?

- Mne o rekord vôbec nešlo. Keď som však strelila 123. terč a následne 124., tak som si povedala, že ak padne aj posledný, už ma nemôže nikto v budúcnosti prekonať, iba dorovnať. A podarilo sa! Musím povedať, že strelnica v Tokiu mi veľmi sadla.

Neboli ste nervózna, keď prišli vo finále prvé chybné výstrely?

- Vedela som, že chyby prídu. Finále sa už totiž ide iba na jednu ranu, v kvalifikácii bola dvojrana. Ako som vravela, snažila som sa držať chladnú hlavu a podarilo sa mi to.