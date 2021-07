Manžel strelkyňe Zuzany Rehák-Štefečekovej to ešte nestrávil: Synov sme zobudili na posledný výstrel

Cestu za zlatou medailou s napätím sledoval pri televízii aj manžel strelkyňe Zuzany Rehák-Štefečekovej Martin (42).

Pred posledným výstrelom zobudil aj oboch synov – Nathana (5) i Noaha (2), ktorí tak videli radosť mamičky zo zisku najcennejšieho kovu na olympiáde v Tokiu. Denníku Nový Čas prezradil, že je na svoju polovičku hrdý a chvíľku mu potrvá, kým to celé strávi...

Martin svojej manželke Zuzke, s ktorou tvorí pár už vyše ôsmich rokov, veril, že aj pri svojej tretej účasti na olympiáde získa cenný kov.

„Zuzka patrí medzi top štyri strelkyne v trape na svete. Tú kvalifikáciu odstrieľala famózne, to bolo ako zo sna, trafiť 125 terčov a vytvoriť svetový rekord. Vedeli sme, že je výborne pripravená a hlavne aj po mentálnej stránke. Ale napriek tomu sme do poslednej rany čakali, žiadne oslavy vopred, pretože sa to môže zakríknuť,“ povedal pre Nový Čas dojatý manžel Martin.

„Hoci Zuzka po zisku zlata povedala, že asi plačem, neplakal som. Mal som však zimomriavky a stále tomu ešte nemôžem uveriť. Chvíľku potrvá, keď mi to dôjde, že moja manželka je olympijská víťazka. Som na ňu veľmi hrdý,“ pokračoval Martin, ktorý má so Zuzkou aj dvoch synov – Nathana a Noaha.

„Vstali až pred poslednou ranou. Nechceli sme ich budiť skôr, pretože by sme nemohli v pokoji pozerať finále (smiech). Takže videli maminu počas poslednej rany a následne jej radosť. Nathan jej aj pred telkou zatlieskal,“ dodal manžel našej strelkyne, ktorý tiež pocestuje do Tokia, ale s výpravou paralympionikov ako covidový manažér.