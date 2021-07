V dvanástich sa stala matkou: Z afrického ghetta sa preboxovala až na olympiádu!

Olympiáda v Tokiu priniesla mnoho zaujímavých príbehov, no na vrchole pomyselného rebríčka by pokojne mohol byť ten, ktorý napísala Christine Ongareová (27) - boxerka z Kene.

Vyrastala v typickom chudobnom africkom slume len s matkou. Navyše ako je to v Afrike pomerne bežné, už v dvanástich rokoch sa stala matkou. Život bez perspektívy, pomysleli by si v tej chvíli mnohí.

No Christine ukázala obrovské odhodlanie, bojovnosť a túžbu po úspechu a lepšom živote. O 15 rokov po tom, ako sa stala matkou, sa predstavila na olympiáde v Tokiu!

„Som dievča z ghetta. Mám za sebou veľmi ťažký život. Tak ťažký, že o tom nerada rozprávam," hovorila Ongareová pre oficiálny olympijský kanál.

„Otehotnela som v dvanástich rokoch. Mala som len matku, len jedného rodiča. Tá prevzala starostlivosť o moje dieťa, pretože ja sama som bola ešte malá," pokračovala.

Christine Ongareová začala s boxom, aby dokázala vzdorovať tvrdým podmienkam, ktoré boli súčasťou jej každodenného života v ghette.

„Box je všetko, čo mám. Hrala som aj futbal, ale videla som, že moje šťastie leží mimo neho. V boxe. S tým som začala kvôli sebaobrane, pretože dievčatá u nás to nemajú jednoduché. Až potom sa z toho stal šport," priznáva.

Ongareová prehrala v prvom kole s Irish Mangovou z Filipín. No to jej vôbec nevadí. Víťazstvom po neľahkom osude už bola pre ňu samotná olympijská účasť.

„Prešla som skutočne dlhú cestu, aby som sa mohla hier zúčastniť. Nebudem sa teraz dlho zamýšľať nad tým, že som prehrala. Pre mňa je skutočne dôležité, že som sa predviedla na takto veľkej scéne a že už budem navždy považovaná za olympioničku," citujú Keňanku noviny The Standard.

Keňanka verí, že sa v budúcnosti môže dočkať olympijskej medaile a uvedomuje si, že jej neuveriteľný príbeh môže inšpirovať aj ďalšie mladé dievčatá s podobne neľahkým osudom.

„Nemôžete spadnúť, keď sa nikam nesnažíte vyliezť. Ale žiť stále pri zemi, v tom nie je žiadna radosť z bytia," posiela Ongareová silný odkaz.

„U nás je mnoho mladých dievčat, ktoré by moju cestu boxom radi nasledovali. Ale nemajú základné podmienky. V slumoch tiež veľmi často otehotnejú a potom sa pýtajú: Keď pôjdem boxovať, čo bude moje dieťa jesť."

