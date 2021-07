Djokovič bez problémov do štvrťfinále: Naďalej živí šancu na Zlatý Grand Slam

Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na OH v Tokiu. Najvyššie nasadený hráč si v osemfinále poradil so šestnástkou podujatia Alejandrom Davidovichom Fokinom zo Španielska hladko v dvoch setoch 6:3 a 6:1.

Zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu odvrátil v tretej hre prvého setu dva brejkbaly a vzápätí prelomil podanie súpera na 3:1. Náskok si bez problémov udržal a v druhom dejstve si od stavu 0:1 pripísal šesť gemov v sérii. Suverénne sa tak dostal do štvrťfinále, v ktorom sa stretne s Japoncom Keiom Nišikorim. Svetová jednotka tak stále živí sen získať Golden Slam. "Nole" sa v prípade triumfu v japonskej metropole i na US Open môže stať prvým mužom v histórii, ktorý získa Zlatý Grand Slam. Srb v tomto roku triumfoval na Australian Open, Roland Garros i vo Wimbledone. Grék Stefanos Tsitsipas nasadený ako tretí sa medzi najlepšiu osmičku neprebojoval. V osemfinálovom stretnutí turnaja prehral so štrnástkou "pavúka", Francúzom Ugom Humbertom 6:2, 6:7 (4), 4:6. Ďalśím súperom Humberta bude dvanásty nasadený Rus Karen Chačanov, ktorý vyradil osmičku podujatia Diega Schwartzmana z Argentíny 6:1, 2:6, 6:1. Šiesty nasadený Španiel Pablo Carreno-Busta zdolal Nemca Dominika Koepfera po takmer dvoch hodinách 7:6 (7), 6:3 a v boji o postup do semifinále sa stretne s Rusom Daniilom Medvedevom. Druhý nasadený hráč prenikol medzi elitnú osmičku po výhre nad turnajovou pätnástkou Fabiom Fogninim z Talianska 6:2, 3:6, 6:2. Ďalšiu štvrťfinálovú dvojicu tvoria Nemec Alexander Zverev a Francúz Jeremy Chardy. Štvrtý nasadený Zverev vyradil Gruzínca Nikoloza Basilašviliho 6:4 a 7:6 (5), Chardy si poradil s Britom Liamom Broadym v troch setoch 7:6 (3), 4:6 a 6:1.



Muži - dvojhra - osemfinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-16) 6:3, 6:1, Ugo Humbert (Fr.-14) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-3) 2:6, 7:6 (4), 6:4, Kei Nišikori (Jap.) - Iľja Ivaška (Biel.) 7:6 (7), 6:0, Pablo Carreno-Busta (Šp.-6) - Dominik Koepfer (Nem.) 7:6 (7), 6:3, Daniil Medvedev (ROC-2) - Fabio Fognini (Tal.-15) 6:2, 3:6, 6:2, Karen Chačanov (ROC-12) - Diego Schwartzman (Arg.-8) 6:1, 2:6, 6:1, Alexander Zverev (Nem.-4) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:6 (5), Jeremy Chardy (Fr.) - Liam Broady (V. Brit.) 7:6 (3), 4:6, 6:1.