Úspešný olympijský debut: Monika Škáchová postúpila do semifinále C1

Slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová postúpila na olympijských hrách do semifinále C1.

V novej ženskej disciplíne pod piatimi kruhmi zaznamenala lepší čas na trati v 2. kvalifikačnej jazde (114,85 s) a dostala sa medzi 18 postupujúcich.

Škáchová v 1. kvalifikácii obsadila 16. miesto z 22 pretekárok. Zaznamenala čas 123,65 sekundy s dvoma trestnými sekundami a na najrýchlejšiu Britku Mallory Franklinovú stratila 18,14 s.

V druhej jazde sa výrazne zlepšila na 114,85 s, hoci taktiež raz "ťukla". Skončila jedenásta s mankom 11,79 s na najrýchlejšiu Franklinovú.

"Cítila som pred prvou jazdou trochu stres, je to moja prvá olympiáda. S trénerom som sa dohodla, že pôjdeme na úvod kontrolovanú jazdu, hlavne bez chýb. Celkom sa mi to podarilo, hoci som nabrala stratu. V druhej jazde som sa dokázala viac skoncentrovať. Boli tam chyby, no v pohode mi to stačilo. Semifinálovú a finálovú trať si prejdeme až dnes. Pôjdem do toho, čo sa dá," povedala pre RTVS Škáchová.

Semifinále C1 žien je na programe vo štvrtok od 7.00 SELČ. Finále sa pôjde v ten istý deň od 8.55.