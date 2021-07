Zopakuje zlatú rozprávku z Ria? Tóth sa v Tokiu rozlúči s kariérou

Smer OH Tokio v pondelok nabrala aj výprava slovenských chodcov.

Na Hry XXXII. olympiády odcestovali Mária Katerinka Czaková, Michal Morvay, Miroslav Úradník a obhajca zlata na 50 km trati Matej Tóth.

Predchádzajúce veľké podujatie Tóthovi nevyšlo, keď v enormnej horúčave na MS 2019 v katarskej Dauhe nedokončil. Vo svojich posledných pretekoch kariéry je však odhodlaný zo seba dostať všetko.

"Či som kvalitne pripravený, sa ukáže až na štarte. Podarilo sa to v Riu či v Pekingu. Aj v iných ťažkých podmienkach sa mi podarilo pretekať kvalitne, hoci v Dauhe to nevyšlo. Tam to však bolo úplne najťažšie.

Forma je dobrá, hoci príprava možno nebola bezproblémová. Museli sme rešpektovať aj isté obmedzenia, ktoré prichádzajú s vekom, najmä dlhšiu regeneráciu. Nie každý tréning vyšiel hviezdne, no dnes sa cítim výborne. Posledné tréningy doma i na sústredení v talianskom Livignu už boli veľmi kvalitné," povedal Tóth na stretnutí s novinármi.

Na olympiáde nezažije derniéru iba Tóth, ale aj samotná disciplína 50 km.

Na ďalších podujatiach už bude mať najdlhšia trať chodcov dĺžku 35 km: "Bude to rozlúčka, tým pádom sa každý bude chcieť dôstojne rozlúčiť na tejto trati. Ja sa teším, že si to môžeme ešte užiť a že počas mojej kariéry som mohol päťdesiatku ísť."

Chodecké súťaže sa nebudú konať v Tokiu, ale oveľa severnejšie v metropole ostrova Hokkaido v Sappore.

"Som rada, že to presunuli, pamätám si Dauhu, kde to bolo mimoriadne náročné. Určite by som chcela skončiť lepšie ako na predchádzajúcej olympiáde.

Mojím cieľom je skončiť v prvej polovici štartového poľa a ak všetko dopadne, tak ako má, chcela by som sa priblížiť k mojim najlepším časom," vyhlásila Czaková, ktorá sa predstaví na svojej tretej olympiáde.